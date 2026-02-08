Ο Μάικλ Κίτον μίλησε για τη μακροχρόνια φιλία του με την Κάθριν Ο’Χάρα μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της
Η ηθοποιός πέθανε στα 71 της χρόνια, έπειτα από σύντομη ασθένεια, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα
Στιγμές από τη μακροχρόνια φιλία του με την Κάθριν Ο' Χάρα, μοιράστηκε ο Μάικλ Κίτον, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της.
Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, τιμήθηκε από τον Κίτον την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μιλώντας στο Χάρβαρντ στο πλαίσιο της βράβευσής του ως «Man of the Year» από τα Hasty Pudding Theatrical, για τη σχέση τους. Σημειώνεται, ότι η Ό'Χάρα πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
Ο Μάικλ Κίτον αναφέρθηκε στη διαδρομή της Κάθριν Ο’Χάρα και στη δική τους προσωπική σχέση, τονίζοντας τη θέση της ως κωμική μορφή με καθοριστικό αποτύπωμα στη βιομηχανία του θεάματος.
Όπως είπε στο κοινό, η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει πριν ακόμη συνεργαστούν στο «Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον το 1988, καθώς ο ίδιος ήταν, όπως περιέγραψε, «ο μεγαλύτερος θαυμαστής» του Second City Television. Θυμήθηκε επίσης, ένα καλοκαίρι στο Τορόντο, όταν βρέθηκαν μαζί σε έξοδο με μέλη της οικογένειάς της, σημειώνοντας ότι τους ένωνε και ένα κοινό βίωμα: και οι δύο μεγάλωσαν σε πολυμελείς οικογένειες. Στην αφήγησή του περιέγραψε ένα βράδυ όπου έπαιζαν μπιλιάρδο σε κάποιο μπαρ, ενώ παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να τοποθετήσει ακριβώς πότε ξεκίνησε η στενή τους φιλία, υπογραμμίζοντας όμως πως ήταν ήδη «τεράστιος θαυμαστής» της, «όπως όλοι».
Ο Κίτον χαρακτήρισε την Ο’Χάρα ως «θεά» της κωμωδίας και τόνισε πως όσοι τη γνώριζαν ανέφεραν «πόσο ιδιοφυής» και «πόσο σπουδαία» ήταν. Εκτός από το «Beetlejuice», οι δύο τους συνεργάστηκαν αργότερα και στην ταινία «Game 6» (2005), με τον Μάικλ Κίτον να θυμάται ότι είχε προτείνει ο ίδιος να ενταχθεί η Ο’Χάρα στο καστ, όταν βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η παραγωγή στη Βοστώνη.
Όπως ανέφερε, αφού συζήτησε με τον Γκρίφιν Νταν για τον ρόλο της πρώην συζύγου του χαρακτήρα του, έθεσε το όνομα της Ο’Χάρα, επικοινώνησε μαζί της και εκείνη τελικά έκλεισε η συμμετοχή της. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά με τη συνέχεια του «Beetlejuice» το 2024, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο συνεργασιών που συνδέθηκε, όπως φάνηκε και από τα λόγια του Κίτον, με μια σχέση που ξεπέρασε το πλαίσιο των γυρισμάτων.
Michael Keaton looks back on his decades-long friendship with late Beetlejuice costar Catherine O'Hara... one week after her death https://t.co/aZc0u1GKoi— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 8, 2026
