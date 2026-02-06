Γιώργος Κωνσταντίνου: Αν σταματήσω το θέατρο θα έρθετε κατευθείαν στην τελετή μου
Γιώργος Κωνσταντίνου Θέατρο

Ο ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο να σταματήσει την υποκριτική

Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για το ενδεχόμενο να σταματήσει την υποκριτική μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επισημαίνοντας πως εάν σταματήσει το θέατρο θα σημαίνει πως ο κόσμος θα τον δει ξανά στην κηδεία του.

Ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της κοπής πίτας της παράστασης «Εκείνος κι εκείνος» έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και εξήγησε πως δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να κάθεται σε ένα γραφείο και να μην κάνει τίποτα πέρα από το να σκέφτεται.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε αναλυτικά: «Δεν έχω πει ποτέ "δεν μπορώ να το κάνω". Εγώ δεν το ξέρω. Αν σταματήσω το θέατρο θα έρθετε κατευθείαν στην τελετή μου. Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Αδύνατο να διανοηθώ ότι θα κάθομαι με δύο παντόφλες σε ένα γραφείο και να σκέφτομαι».

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μετρά πολλά χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, ενώ παράλληλα έχει ασχοληθεί και με το σενάριο και τη σκηνοθεσία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Το 2025 στο πλαίσιο του 66ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την «προσφορά του στον πολιτισμό».
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ

