Γιώργος Κωνσταντίνου: Οι ταινίες που έκανα αγαπήθηκαν τόσο που κατέληξα να αναγνωριστώ εν ζωή
Συνήθως πεθαίνεις και μετά αναγνωρίζεσαι, υποστήριξε ο ηθοποιός
Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, τονίζοντας λόγω της προβολής των ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε και της αγάπης που έδειξε ο κόσμος, κατάφερε να κερδίσει αναγνωρισιμότητα εν ζωή. Όπως υποστήριξε ο ηθοποιός, συνήθως οι καλλιτέχνες αναγνωρίζονται μετά τον θάνατό τους.
Πιο αναλυτικά, είπε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου: «Το θέατρο είναι το καλύτερο βότανο που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου. Οι 15 ταινίες που έκανα διαδόθηκαν τόσο πολύ και αγαπήθηκαν τόσο, που κατέληξα να αναγνωριστώ τώρα, εν ζωή. Συνήθως πεθαίνεις και μετά αναγνωρίζεσαι».
Όσον αφορά στον ρόλο που αγάπησε περισσότερο, ο γνωστός ηθοποιός: «Ο κινηματογραφικός ρόλος που αγάπησα περισσότερο ήταν στο ''Καλώς ήρθε το δολάριο'', μου αρέσω πολύ σε αυτό τον ρόλο. Το ''Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα'' είναι μια τέλεια ταινία, θα μπορούσε να είναι ιταλική ταινία στην Cinecitta. Όταν με ειδοποίησαν για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για την “οικεία Κοκοβίκου” αισθάνθηκα ευγνώμων, κάνουν σε μένα και την Μάρω Κοντού μεγάλη τιμή».
Κλείνοντας, ο Γιώργος Κωνσταντίνου επισήμανε ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, αλλά και ποια η μεγαλύτερη αποτυχία: «Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου είναι το προφιτερόλ, εκείνο το βράδυ στο Ρεξ, έπεσε όλο το θέατρο. Το προφιτερόλ με κυνηγάει ακόμα, δεν ξεχνιέται ποτέ. Ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός. Η μεγαλύτερη αποτυχία μου ήταν όταν αποφάσισα να το παίξω θεατρικό επιχειρηματίας», κατέληξε.
Μιλώντας για την καλλιτεχνική του πορεία, ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρόσθεσε: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα μια τέτοια πορεία. Δεν κοιτάζω ποτέ το παρελθόν, έχει πολλά λάθη και πολλούς δράκους. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Φυσικά και μετανιώνω για τα λάθη μου, μακάρι να μπορούσα να τα διορθώσω».
