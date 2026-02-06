Αλέξανδρος Παρθένης για τον τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει: Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο
Αλέξανδρος Παρθένης για τον τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει: Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο
Η κήλη είχε σπάσει και είχε μπει μέσα στο τμήμα της σπονδυλικής στήλης, εξήγησε ο ηθοποιός
Για τον τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν μίλησε ο Αλέξανδρος Παρθένης, εξηγώντας πως είχε χρειαστεί να κάνει ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως το χειρουργείο αυτό είχε να κάνει με τον αυχένα του. Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τόνισε πως κάποια στιγμή είχε φτάσει στο σημείο να ακινητοποιείται η αριστερή του πλευρά, ωστόσο η επέμβαση πήγε καλά και όλα κύλησαν ομαλά έκτοτε.
Ο Αλέξανδρος Παρθένης είπε αναλυτικά για τον τραυματισμό και το χειρουργείο που είχε κάνει: «Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, ήταν και πάρα πολλές οι ώρες του χειρουργείου. Είχε αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου. Το καλό και καθησυχαστικό που μου είχε πει τότε ο γιατρός μου, ήταν ότι αν είχα πάει να κάνουμε ένα χειρουργείο μετά από ένα ατύχημα με τη μηχανή, δεν θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Επειδή λοιπόν, ήξερε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει, ήταν εύκολο. Ήταν και αυτό που με καθησύχασε, γιατί γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του χειρουργείου, του σημείου της επέμβασης, γιατί ήταν ψηλά στον αυχένα, μπήκα λίγο πιο ήρεμος. Και όλα ευτυχώς πήγανε καλά. Ήταν σταδιακό. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από μια βλακεία που είχα κάνει και είχα πηδήξει από ένα ψηλό βράχο για να κάνω μια βουτιά. Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Στην ουσία υπήρχε μία δισκοκήλη στον πέμπτο-έκτο αυχενικό σπόνδυλο, που πίεζε κατά καιρούς κάποια νεύρα, με άφηνε, με έπιανε, και κάποια στιγμή το 2009 μου έκανε μια κρίση και αποδείχτηκε ότι αυτή η κήλη που έκανε την προβολή, είχε σπάσει αυτό το κομμάτι και είχε μπει μέσα στο τμήμα της σπονδυλικής στήλης που λένε και μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg7oeftqyxwx)
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ξανά σε συνέντευξή του στο Happy Day το 2023 για το χειρουργείο αυτό, επισημαίνοντας πως η δυσκολία αυτή του έγινε μάθημα ώστε να ζει το παρόν: «Η μεγαλύτερη δυσκολία για μένα αφορά στο κομμάτι της υγείας. Στο παρελθόν πέρασα ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, είχα κάνει ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο που πραγματικά μπαίνοντας για να το κάνω, δεν ήξερα ποιο θα είναι το μέλλον μου. Όταν έχεις περάσει κάτι στο παρελθόν, είναι η δύναμή σου, το μάθημά σου για να το ζήσεις στο μέλλον. Έμαθα να ζω το παρόν», είχε πει.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ctiz2zu50fo1)
Ο ηθοποιός ανέφερε πως το χειρουργείο αυτό είχε να κάνει με τον αυχένα του. Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τόνισε πως κάποια στιγμή είχε φτάσει στο σημείο να ακινητοποιείται η αριστερή του πλευρά, ωστόσο η επέμβαση πήγε καλά και όλα κύλησαν ομαλά έκτοτε.
Ο Αλέξανδρος Παρθένης είπε αναλυτικά για τον τραυματισμό και το χειρουργείο που είχε κάνει: «Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, ήταν και πάρα πολλές οι ώρες του χειρουργείου. Είχε αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου. Το καλό και καθησυχαστικό που μου είχε πει τότε ο γιατρός μου, ήταν ότι αν είχα πάει να κάνουμε ένα χειρουργείο μετά από ένα ατύχημα με τη μηχανή, δεν θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Επειδή λοιπόν, ήξερε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει, ήταν εύκολο. Ήταν και αυτό που με καθησύχασε, γιατί γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του χειρουργείου, του σημείου της επέμβασης, γιατί ήταν ψηλά στον αυχένα, μπήκα λίγο πιο ήρεμος. Και όλα ευτυχώς πήγανε καλά. Ήταν σταδιακό. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από μια βλακεία που είχα κάνει και είχα πηδήξει από ένα ψηλό βράχο για να κάνω μια βουτιά. Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Στην ουσία υπήρχε μία δισκοκήλη στον πέμπτο-έκτο αυχενικό σπόνδυλο, που πίεζε κατά καιρούς κάποια νεύρα, με άφηνε, με έπιανε, και κάποια στιγμή το 2009 μου έκανε μια κρίση και αποδείχτηκε ότι αυτή η κήλη που έκανε την προβολή, είχε σπάσει αυτό το κομμάτι και είχε μπει μέσα στο τμήμα της σπονδυλικής στήλης που λένε και μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ξανά σε συνέντευξή του στο Happy Day το 2023 για το χειρουργείο αυτό, επισημαίνοντας πως η δυσκολία αυτή του έγινε μάθημα ώστε να ζει το παρόν: «Η μεγαλύτερη δυσκολία για μένα αφορά στο κομμάτι της υγείας. Στο παρελθόν πέρασα ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, είχα κάνει ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο που πραγματικά μπαίνοντας για να το κάνω, δεν ήξερα ποιο θα είναι το μέλλον μου. Όταν έχεις περάσει κάτι στο παρελθόν, είναι η δύναμή σου, το μάθημά σου για να το ζήσεις στο μέλλον. Έμαθα να ζω το παρόν», είχε πει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα