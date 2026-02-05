Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Είναι μια παρουσιάστρια που έχει αποδείξει την αξία της
Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Είναι μια παρουσιάστρια που έχει αποδείξει την αξία της
Ο ηθοποιός σχολίασε την τηλεοπτική επιστροφή της πρώην συζύγου του
Για την Κατερίνα Καραβάτου και την τηλεοπτική της επιστροφή μίλησε ο Κρατερός Κατσούλης, επισημαίνοντας πως είναι μία παρουσιάστρια η οποία έχει αποδείξει την αξία της μέσα στα χρόνια.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ανέφερε ωστόσο πως δεν έχει δει τη νέα της εκπομπή γιατί δεν προλαβαίνει. Ο Κρατερός Κατσούλης, παράλληλα, απάντησε και για το δικό του τηλεοπτικό μέλλον και τα σχέδιά του σχετικά με το θέατρο.
Για την Κατερίνα Καραβάτου είπε: «Μου φάνηκε πολύ ωραία γιατί νομίζω ότι και είχε πάει και πάρα πολύ καλά και όλοι λέγανε ότι ήτανε πάρα πολύ καλή η εκπομπή. Και είναι και ένας άνθρωπος, μια παρουσιάστρια που έχει αποδείξει την αξία της στα χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg6uduvxfiw9)
Έπειτα ο ηθοποιός πρόσθεσε για την εκπομπή της πρώην συζύγου του: «Δεν την έχω δει. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν προλαβαίνω να δω τίποτα. Δεν προλαβαίνω να δω δυστυχώς ούτε τηλεόραση ούτε καλά θεατρικά, δεν προλαβαίνω έτσι κι αλλιώς γιατί παίζουμε. Ξυπνάω και πάρα πολύ νωρίς, έχω και πάρα πολλές δουλειές και πρέπει να κοιμάμαι και λίγο μέσα στη μέρα για να βγει η βραδινή παράσταση, οπότε το πρόγραμμά μου εμένα έχει φέτος, έχει διαμορφωθεί πολύ συγκεκριμένα».
Κλείνοντας, ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια την επόμενη σεζόν: «Είναι και νωρίς νωρίς και όχι για να μιλάμε γι' αυτά. Διάφορα πράγματα θεατρικά συζητάω ήδη, τηλεοπτικά θα δούμε. Αλλά για να πούμε με σιγουριά είναι νωρίς, αλλά θα επιθυμούσαμε να συνεχίσουμε με τη Μαρία Ηλιάκη, το έχουμε πει ότι με πολλή χαρά, όσον αφορά στην εκπομπή. Όσον αφορά στα υπόλοιπα πράγματα τώρα, βλέποντας και κάνοντας».
