Ο κωμικός Άντι Ντικ δήλωσε πως πέθανε και τον επανέφεραν στη ζωή μετά από υπερβολική δόση: Η καρδιά μου σταμάτησε
Ο ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο που βρέθηκε αναίσθητος στον δρόμο

Ιωάννα Μαρίνου
Για τη στιγμή που βρέθηκε κοντά στον θάνατο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών μίλησε ο Άντι Ντικ, αποκαλύπτοντας πως πέθανε για λίγα λεπτά και τον επανέφεραν στη ζωή.

Ο κωμικός έδωσε συνέντευξη στο podcast «Hate To Break It To Ya», και αρχικά περιέγραψε όπου τον είχαν βρει αναίσθητο στον δρόμο, εξηγώντας πως, σύμφωνα με τους διασώστες, η καρδιά του είχε σταματήσει και δεν ανέπνεε, πριν εκείνοι επέμβουν και του προσφέρουν τις  πρώτες βοήθειες.



Όταν ρωτήθηκε αν ουσιαστικά «πέθανε» πριν τον επαναφέρουν, ο Ντικ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Έτσι λένε. Λένε ότι η καρδιά μου σταμάτησε. Και σταμάτησα να αναπνέω. Και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν εκείνο το πράγμα, το Narcan». Λίγο αργότερα, προκάλεσε αποκάλυψε τι είπε μόλις συνήλθε: «Όταν κάθισα όρθιος, είπα: “Πού είναι η βότκα;”».

Ο 60χρονος κωμικός μέχρι και μία εβδομάδα πριν από τη συνέντευξη αυτή, βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης, όπου είχε εισαχθεί έξι εβδομάδες νωρίτερα. Ο ίδιος έχει μιλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν για τους αγώνες του με την εξάρτηση από το αλκοόλ και την κοκαΐνη, παραδεχόμενος ότι για χρόνια μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης.
