Λίτσα Πατέρα για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Είναι ένας πόνος ψυχής, είμαστε σε πένθος
Λίτσα Πατέρα για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Είναι ένας πόνος ψυχής, είμαστε σε πένθος
Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ήταν ένας απίθανος άνθρωπος, είπε η αστρολόγος για τον εκλιπόντα δημοσιογράφο
Σε πένθος τόνισε ότι βρίσκεται η Λίτσα Πατέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, περιγράφοντας τη θλίψη της ένα μήνα μετά την απώλεια του δημοσιογράφου.
Η αστρολόγος μίλησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην κάμερα του «Breakfast@Star», αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο εκλιπών δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, μετά από ανακοπή.
Όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, είχε καθημερινή επαφή επί χρόνια με τον Γιώργο Παπαδάκη, εξηγώντας πώς βιώνει την απώλειά του: «Υπάρχουν τόσο σοβαρά γεγονότα. Εγώ έχω αρρωστήσει, διότι είμαστε 30 χρόνια κάθε μέρα στην ίδια ώρα και είναι ένας πόνος τέτοιος που πραγματικά δεν σ’ αφήνει να σκεφτείς για κάτι άλλο. Ήτανε φίλος μας, ήτανε ο αγαπημένος μας, κάθε συμβουλή που θέλαμε, στον Γιώργο τρέχαμε. Είναι ένας πόνος ψυχής, το συζητάμε τώρα και πραγματικά η καρδιά μου κάνει… Είμαστε σε πένθος».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg601ldqqjrd)
Όπως εξήγησε, ακόμη και ο χώρος όπου γίνονται οι εγγραφές της ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τον ίδιο, καθώς βρισκόταν στο πλατό του: «Εκεί που γίνεται η εγγραφή αυτών που κάνω, είναι το πλατό του Γιώργου. Δηλαδή μπαίνοντας εγώ για να κάνω, μιλούσαμε για τα παιδιά του, για την Τίνα, για τα αυτά, ό,τι θέλαμε να του πούμε και μετά έφευγε. Δηλαδή κάθε μέρα πριν αρχίσω εγώ, έβλεπα τον Γιώργο. Ήταν ένας σύμβουλος, ήταν ένας αγαπημένος. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ήταν ένας απίθανος άνθρωπος, εξαιρετικός, δημιουργικός, φίλος πάνω απ’ όλα και πολύ καλός άνθρωπος».
Η αστρολόγος μίλησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην κάμερα του «Breakfast@Star», αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο εκλιπών δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, μετά από ανακοπή.
Όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, είχε καθημερινή επαφή επί χρόνια με τον Γιώργο Παπαδάκη, εξηγώντας πώς βιώνει την απώλειά του: «Υπάρχουν τόσο σοβαρά γεγονότα. Εγώ έχω αρρωστήσει, διότι είμαστε 30 χρόνια κάθε μέρα στην ίδια ώρα και είναι ένας πόνος τέτοιος που πραγματικά δεν σ’ αφήνει να σκεφτείς για κάτι άλλο. Ήτανε φίλος μας, ήτανε ο αγαπημένος μας, κάθε συμβουλή που θέλαμε, στον Γιώργο τρέχαμε. Είναι ένας πόνος ψυχής, το συζητάμε τώρα και πραγματικά η καρδιά μου κάνει… Είμαστε σε πένθος».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, ακόμη και ο χώρος όπου γίνονται οι εγγραφές της ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τον ίδιο, καθώς βρισκόταν στο πλατό του: «Εκεί που γίνεται η εγγραφή αυτών που κάνω, είναι το πλατό του Γιώργου. Δηλαδή μπαίνοντας εγώ για να κάνω, μιλούσαμε για τα παιδιά του, για την Τίνα, για τα αυτά, ό,τι θέλαμε να του πούμε και μετά έφευγε. Δηλαδή κάθε μέρα πριν αρχίσω εγώ, έβλεπα τον Γιώργο. Ήταν ένας σύμβουλος, ήταν ένας αγαπημένος. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ήταν ένας απίθανος άνθρωπος, εξαιρετικός, δημιουργικός, φίλος πάνω απ’ όλα και πολύ καλός άνθρωπος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα