Λίτσα Πατέρα για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Είναι ένας πόνος ψυχής, είμαστε σε πένθος

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg601ldqqjrd)

Όπως εξήγησε, ακόμη και ο χώρος όπου γίνονται οι εγγραφές της ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τον ίδιο, καθώς βρισκόταν στο πλατό του: «

».