Οι Queen δεν θα κάνουν περιοδεία στις ΗΠΑ γιατί «η Αμερική είναι ένα επικίνδυνο μέρος»

Το ενδεχόμενο περιοδείας στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, απέκλεισε ολόγω του πιθανού κινδύνου που θα μπορούσε να αποτελέσει.Σε δηλώσεις του στη Daily Mail, ο κιθαρίστας των Queen δήλωσε: «Η Αμερική είναι ένα επικίνδυνο μέρος αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη».«Είναι πολύ λυπηρό γιατί νιώθω ότι οι Queen μεγαλώσαμε στην Αμερική και την αγαπάμε, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν. Όλοι το σκέφτονται δύο φορές προτού πάνε εκεί αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε.Ο Μέι δεν διευκρίνισε τους συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει το ροκ συγκρότημα, αλλά τα σχόλιά του έρχονται σε μια εποχή που πολλοί Αμερικανοί πολίτες και ξένοι επισκέπτες φοβούνται τη βία από πράκτορες της ICE (Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) ή την εξέταση των πολιτικών τους πεποιθήσεων και η απειλή ένοπλων επεισοδίων - 425 τέτοια περιστατικά το 2025, στα οποία σκοτώθηκαν 420 άτομα και τραυματίστηκαν 1.898 - παραμένει πάντα παρούσα, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».Ο Μπράιαν Μέι και ο ντράμερ των Queen, Ρότζερ Τέιλορ κάνουν περιοδείες με τον Άνταμ Λάμπερτ, που αναδείχθηκε δεύτερος στο American Idol του 2012, ως Queen και Άνταμ Λάμπερτ.«Δεν ξέρω πότε οι Queen θα επιστρέψουν στη σκηνή, είναι άγνωστο», διευκρίνισε ο Μπράιαν Μέι.«Ήταν καιρός να κάνουμε ένα διάλειμμα και να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια, να κάνουμε απολογισμό. Αλλά ποτέ μην λες ποτέ ότι δεν θα επιστρέψεις», συμπλήρωσε.