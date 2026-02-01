Ματ Ντέιμον για Μπεν Άφλεκ: Έχουμε περάσει από διαφορετικές φάσεις, διαμορφωθήκαμε μαζί ως άνθρωποι
Ο ηθοποιός μίλησε για τη φιλία τους που μετρά 45 χρόνια
Για τη φιλία του με τον Μπεν Άφλεκ μίλησε ο Ματ Ντέιμον, η οποία μετρά 45 χρόνια. Ο ηθοποιός δήλωσε και οι δύο έχουν περάσει από διάφορες φάσεις όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο ο χαρακτήρας τους διαμορφώθηκε μαζί.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό People στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «The Rip» και τόνισε πως παρά τις αλλαγές στη ζωή τους, ο βασικός πυρήνας της σχέσης τους παραμένει ίδιος.
Ο Ματ Ντέιμον είπε αρχικά για τον Μπεν Άφλεκ: «Λοιπόν, οι συνθήκες της ζωής μας έχουν αλλάξει πολύ και προφανώς έχουμε περάσει από διαφορετικές φάσεις — κάναμε παιδιά, οπότε αυτά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά» και έπειτα πρόσθεσε: «Αλλά νιώθω ότι το ποιοι είμαστε ως άνθρωποι διαμορφώθηκε κάπως μαζί, πολύ παλιά, στην εφηβεία και στα νεανικά μας χρόνια, και αυτά τα στοιχεία έχουν παραμείνει αρκετά σταθερά».
Πριν από λίγο καιρό, οι δύο φίλοι βρέθηκαν στο «The Howard Stern Show» και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άφλεκ αναφέρθηκε σε μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία, όπως είπε, «έπινα υπερβολικά», ενώ έκανε αναφορές και στα δύο του διαζύγια και στην προσωπική του ζωή γενικότερα. Τότε ο Ντέιμον δήλωσε: «Ήμουν εκεί για όλα αυτά», με τον Άφλεκ να επισημαίνει: «Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο ένας αληθινός φίλος».
Matt Damon Says 45-Year Friendship with Ben Affleck Has 'Gone Through Different Phases' as 'Circumstances' Changed (Exclusive) https://t.co/kWJpExLRsA— People (@people) January 31, 2026
How Matt Damon helped Ben Affleck through troubling divorces, alcohol addiction https://t.co/aSTRkh7h0b pic.twitter.com/HsEikw6noj— Page Six (@PageSix) January 12, 2026
