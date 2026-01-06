Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του The RIP: Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ σε παιχνίδια προδοσίας
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του The RIP: Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ σε παιχνίδια προδοσίας

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου αστυνομικού θρίλερ «The RIP», με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Άφλεκ.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζο Κάρναχαν, η ταινία εστιάζει «σε μια ομάδα αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών στο Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Σύντομα, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και ποιος μπορεί να σταθεί ως πραγματικός σύμμαχος».

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γιουν, Τεγιάνα Τέιλορ, Καταλίνα Σαντίνo Μορένο, Σάσα Κάγιε, Σκοτ Αντκινς και Κάιλ Τσάντλερ, μεταξύ άλλων.

Το τρέιλερ της ταινίας

The Rip | Official Trailer | Netflix

Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα της Artists Equity, της εταιρείας που ίδρυσαν οι δύο ηθοποιοί, ενώ μαζί τους ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Ντάνι Μπέρνφελντ και Λουσιάννα Ντέιμον. Παρά το υψηλό προφίλ των πρωταγωνιστών, το φιλμ θα ακολουθήσει τη μέθοδο της απευθείας κυκλοφορίας σε streaming, παρακάμπτοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το «The RIP» αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα στις 16 Ιανουαρίου.

