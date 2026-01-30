Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με 27χρονη Κολομβιανή
Η σύντροφός του ονομάζεται Σουζάνα Λόπεζ Βελάσκεζ
Το επόμενο βήμα στη σχέση του έκανε ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του.
Παρόλο που ο επιχειρηματίας κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό», υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την 27χρονη Σουζάνα Λόπεζ Βελάσκεζ, η οποία κατάγεται από την Κολομβία. Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος έχει επισκεφτεί την Κολομβία δύο φορές, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media του.
Οι αναρτήσεις του Νάσου Παπαργυρόπουλου από την Κολομβία
