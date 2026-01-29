Ο Πολ Ντέινο απαντά στην αρνητική κριτική του Κουέντιν Ταραντίνο: Ο κόσμος μίλησε για μένα
Ο Πολ Ντέινο απαντά στην αρνητική κριτική του Κουέντιν Ταραντίνο: Ο κόσμος μίλησε για μένα
O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε χαρακτηρίσει τον Ντέινο ως τον χειρότερο ηθοποιό του Χόλιγουντ
Ο Πολ Ντέινο μίλησε για πρώτη φορά μετά την αιχμηρή κριτική που του άσκησε ο Κουέντιν Ταραντίνο για την ερμηνεία του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «There Will Be Blood». Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε χαρακτηρίσει τον Ντέινο ως τον «πιο αδύναμο γαμ...νο ηθοποιό στο Σωματείο Ηθοποιών».
Ενόψει της προβολής για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Little Miss Sunshine» στο φετινό Φεστιβάλ Sundance, ο Ντέινο ρωτήθηκε για το σχόλιο του Ταραντίνο, αλλά πριν απαντήσει τον πρόλαβε η συμπρωταγωνίστριά του Τόνι Κολέτ, λέγοντας: «Αλήθεια, θα πάμε εκεί; Πρέπει να ήταν μαστ...νος. Ήταν απλώς μπερδεμένο. Ποιος κάνει τέτοια πράγματα;».
Ο Πολ Ντέινο που δεν είχε σχολιάσει μέχρι σήμερα την επίθεση που δέχτηκε από τον Ταραντίνο τον περασμένο Δεκέμβριο και ανέφερε ότι η στήριξη και τα εγκωμιαστικά σχόλια για τη δουλειά του στα social media από τον κόσμο, αλλά και από συναδέλφους του, μίλησαν από μόνα τους. «Αυτό ήταν πραγματικά πολύ ωραίο», δήλωσε ο Ντέινο στο Variety. «Ήμουν επίσης απίστευτα ευγνώμων που ο κόσμος μίλησε για μένα, ώστε να μη χρειαστεί να το κάνω εγώ».
Επίσης, παρενέβησαν και οι σκηνοθέτες του «Little Miss Sunshine», Τζόναθαν Ντέιτον και Βάλερι Φάρις. Ο Ντέιτον χαρακτήρισε τα σχόλια του Ταραντίνο «ντροπιαστικά», προσθέτοντας: «Μπορώ μόνο να σκεφτώ ότι η ωμότητα της ερμηνείας του Πολ έκανε τον Ταραντίνο να νιώσει άβολα. Δεν μπορούσε να τον κατατάξει εύκολα».
Με τη σειρά της, η Φάρις σημείωσε: «Αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν οι άνθρωποι που βγήκαν αμέσως να υπερασπιστούν τον Πολ. Φάνηκε αμέσως… είναι αγαπητός σε πάρα πολλούς. Είναι τόσο έξυπνος».
Ο Ταραντίνο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, όταν κατατάσσοντας τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, ανέφερε ότι θα έβαζε το «There Will Be Blood» στην πρώτη ή δεύτερη θέση, αλλά —κατά την άποψή του— η ερμηνεία του Ντέινο το έριξε στην πέμπτη θέση της λίστας του. «Προφανώς, υποτίθεται ότι είναι μια ταινία για δύο πρωταγωνιστές. Αλλά είναι επίσης δραματικά προφανές ότι δεν είναι», είχε πει ο Ταραντίνο, αναφερόμενος στον Ντέινο και τον πρωταγωνιστή της ταινίας Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.
«Ο Ντέινο είναι νερόβραστος, φίλε. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Ντάνιελ τον καταβροχθίζει ζωντανό. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλώς ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, αδιάφορος τύπος. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δείχνει ότι δεν χρειάζεται έναν δυνατό αντίπαλο. Η ταινία τον χρειάζεται. Εκείνος δεν χρειάζεται τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι ταινία δύο πρωταγωνιστών και δεν είναι! … τον βάζεις δίπλα στον πιο αδύναμο γα...νο ηθοποιό στο SAG; Τον πιο άτονο τύπο στον κόσμο;».
Μετά τα σχόλια του Ταραντίνο, μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ έσπευσαν να στηρίξουν τον Πολ Ντέινο. «Ο Πολ Ντέινο είναι γαμ...α εξαιρετικός», είχε σχολίασει σε ανάρτησή του στο X o Μπεν Στίλερ, ενώ ο σκηνοθέτης του Batman, Ματ Ριβς είχε τονίσει ότι «Ο Πολ Ντέινο είναι ένας απίστευτος ηθοποιός και ένας απίστευτος άνθρωπος». Τη στήριξή του είχε δείξει και ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος μέσω εκπροσώπου του είχε δηλώσει πως ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία του Άντερσον είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του.
Ενόψει της προβολής για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Little Miss Sunshine» στο φετινό Φεστιβάλ Sundance, ο Ντέινο ρωτήθηκε για το σχόλιο του Ταραντίνο, αλλά πριν απαντήσει τον πρόλαβε η συμπρωταγωνίστριά του Τόνι Κολέτ, λέγοντας: «Αλήθεια, θα πάμε εκεί; Πρέπει να ήταν μαστ...νος. Ήταν απλώς μπερδεμένο. Ποιος κάνει τέτοια πράγματα;».
Ο Πολ Ντέινο που δεν είχε σχολιάσει μέχρι σήμερα την επίθεση που δέχτηκε από τον Ταραντίνο τον περασμένο Δεκέμβριο και ανέφερε ότι η στήριξη και τα εγκωμιαστικά σχόλια για τη δουλειά του στα social media από τον κόσμο, αλλά και από συναδέλφους του, μίλησαν από μόνα τους. «Αυτό ήταν πραγματικά πολύ ωραίο», δήλωσε ο Ντέινο στο Variety. «Ήμουν επίσης απίστευτα ευγνώμων που ο κόσμος μίλησε για μένα, ώστε να μη χρειαστεί να το κάνω εγώ».
Επίσης, παρενέβησαν και οι σκηνοθέτες του «Little Miss Sunshine», Τζόναθαν Ντέιτον και Βάλερι Φάρις. Ο Ντέιτον χαρακτήρισε τα σχόλια του Ταραντίνο «ντροπιαστικά», προσθέτοντας: «Μπορώ μόνο να σκεφτώ ότι η ωμότητα της ερμηνείας του Πολ έκανε τον Ταραντίνο να νιώσει άβολα. Δεν μπορούσε να τον κατατάξει εύκολα».
Paul Dano Reacts to Quentin Tarantino Dissing Him: 'Incredibly Grateful the World Spoke Up for Me So I Didn't Have To' (EXCLUSIVE) https://t.co/ZwmX5pNwim— Variety (@Variety) January 28, 2026
Ο Ταραντίνο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, όταν κατατάσσοντας τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, ανέφερε ότι θα έβαζε το «There Will Be Blood» στην πρώτη ή δεύτερη θέση, αλλά —κατά την άποψή του— η ερμηνεία του Ντέινο το έριξε στην πέμπτη θέση της λίστας του. «Προφανώς, υποτίθεται ότι είναι μια ταινία για δύο πρωταγωνιστές. Αλλά είναι επίσης δραματικά προφανές ότι δεν είναι», είχε πει ο Ταραντίνο, αναφερόμενος στον Ντέινο και τον πρωταγωνιστή της ταινίας Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.
«Ο Ντέινο είναι νερόβραστος, φίλε. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Ντάνιελ τον καταβροχθίζει ζωντανό. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλώς ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, αδιάφορος τύπος. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δείχνει ότι δεν χρειάζεται έναν δυνατό αντίπαλο. Η ταινία τον χρειάζεται. Εκείνος δεν χρειάζεται τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι ταινία δύο πρωταγωνιστών και δεν είναι! … τον βάζεις δίπλα στον πιο αδύναμο γα...νο ηθοποιό στο SAG; Τον πιο άτονο τύπο στον κόσμο;».
Μετά τα σχόλια του Ταραντίνο, μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ έσπευσαν να στηρίξουν τον Πολ Ντέινο. «Ο Πολ Ντέινο είναι γαμ...α εξαιρετικός», είχε σχολίασει σε ανάρτησή του στο X o Μπεν Στίλερ, ενώ ο σκηνοθέτης του Batman, Ματ Ριβς είχε τονίσει ότι «Ο Πολ Ντέινο είναι ένας απίστευτος ηθοποιός και ένας απίστευτος άνθρωπος». Τη στήριξή του είχε δείξει και ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος μέσω εκπροσώπου του είχε δηλώσει πως ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία του Άντερσον είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα