Ο Tyler, the Creator αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο: «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»

Ο διάσημος ράπερ αποκάλυψε και ότι έδωσε τον τίτλο «Κυνόδοντα» σε ένα παλαιότερο τραγούδι του, εξαιτίας του θαυμασμού τους προς τον Έλληνα σκηνοθέτη