Ο Tyler, the Creator αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο: «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»
GALA
Tyler, the Creator Γιώργος Λάνθιμος Ταινία

Ο Tyler, the Creator αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο: «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»

Ο διάσημος ράπερ αποκάλυψε και ότι έδωσε τον τίτλο «Κυνόδοντα» σε ένα παλαιότερο τραγούδι του, εξαιτίας του θαυμασμού τους προς τον Έλληνα σκηνοθέτη

Ο Tyler, the Creator αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο: «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αποθεωτικά σχόλια για τον Γιώργο Λάνθιμο έκανε ο Tyler, the Creator, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι θα ήθελε να συμμετέχει σε παραγωγή του ακόμα και ως κομπάρσος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Triple J, ο διάσημος ράπερ αποκάλυψε με ποιον σκηνοθέτη θα ήθελε περισσότερο να συνεργαστεί, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Έλληνα δημιουργό, Γιώργο Λάνθιμο.

Ο Tyler εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο του σκηνοθέτη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι «άρρωστος». Μάλιστα, τόνισε ότι αν ο Γιώργος Λάνθιμος τον καλούσε εκείνη τη στιγμή, θα έφευγε αμέσως για να δουλέψουν μαζί, δείχνοντας πόσο έντονη είναι η επιθυμία του για μια συνεργασία. Ο ίδιος θυμήθηκε ότι πριν από δύο χρόνια είχε συναντήσει τον σκηνοθέτη και τότε του είχε πει πως θα ήταν διαθέσιμος για οποιονδήποτε ρόλο στις ταινίες του, ακόμη και ως κομπάρσος πίσω από κάποιον χαρακτήρα. «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη triple j (@triple_j)


 Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει δώσει τον τίτλο της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Dogtooth» (Κυνόδοντας) σε ένα παλαιότερο τραγούδι του, αποδεικνύοντας ότι ο θαυμασμός για το πρόσωπο του πηγαίνει μερικά χρόνια πίσω.

Ακούστε το «Dogtooth»

DOGTOOTH

Ο Tyler έχει μικρή εμπειρία στον κινηματογράφο, καθώς έχει συμμετάσχει στην ταινία «Marty Supreme», οπότε δεν του είναι άγνωστη η συνθήκη ενός γυρίσματος  και οι απαιτήσεις μιας παραγωγής.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / NDP
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης