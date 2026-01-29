Ο Tyler, the Creator αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο: «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»
Ο Tyler, the Creator αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο: «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»
Ο διάσημος ράπερ αποκάλυψε και ότι έδωσε τον τίτλο «Κυνόδοντα» σε ένα παλαιότερο τραγούδι του, εξαιτίας του θαυμασμού τους προς τον Έλληνα σκηνοθέτη
Αποθεωτικά σχόλια για τον Γιώργο Λάνθιμο έκανε ο Tyler, the Creator, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι θα ήθελε να συμμετέχει σε παραγωγή του ακόμα και ως κομπάρσος.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Triple J, ο διάσημος ράπερ αποκάλυψε με ποιον σκηνοθέτη θα ήθελε περισσότερο να συνεργαστεί, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Έλληνα δημιουργό, Γιώργο Λάνθιμο.
Ο Tyler εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο του σκηνοθέτη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι «άρρωστος». Μάλιστα, τόνισε ότι αν ο Γιώργος Λάνθιμος τον καλούσε εκείνη τη στιγμή, θα έφευγε αμέσως για να δουλέψουν μαζί, δείχνοντας πόσο έντονη είναι η επιθυμία του για μια συνεργασία. Ο ίδιος θυμήθηκε ότι πριν από δύο χρόνια είχε συναντήσει τον σκηνοθέτη και τότε του είχε πει πως θα ήταν διαθέσιμος για οποιονδήποτε ρόλο στις ταινίες του, ακόμη και ως κομπάρσος πίσω από κάποιον χαρακτήρα. «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει δώσει τον τίτλο της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Dogtooth» (Κυνόδοντας) σε ένα παλαιότερο τραγούδι του, αποδεικνύοντας ότι ο θαυμασμός για το πρόσωπο του πηγαίνει μερικά χρόνια πίσω.
Ακούστε το «Dogtooth»
Ο Tyler έχει μικρή εμπειρία στον κινηματογράφο, καθώς έχει συμμετάσχει στην ταινία «Marty Supreme», οπότε δεν του είναι άγνωστη η συνθήκη ενός γυρίσματος και οι απαιτήσεις μιας παραγωγής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / NDP
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Triple J, ο διάσημος ράπερ αποκάλυψε με ποιον σκηνοθέτη θα ήθελε περισσότερο να συνεργαστεί, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Έλληνα δημιουργό, Γιώργο Λάνθιμο.
Ο Tyler εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο του σκηνοθέτη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι «άρρωστος». Μάλιστα, τόνισε ότι αν ο Γιώργος Λάνθιμος τον καλούσε εκείνη τη στιγμή, θα έφευγε αμέσως για να δουλέψουν μαζί, δείχνοντας πόσο έντονη είναι η επιθυμία του για μια συνεργασία. Ο ίδιος θυμήθηκε ότι πριν από δύο χρόνια είχε συναντήσει τον σκηνοθέτη και τότε του είχε πει πως θα ήταν διαθέσιμος για οποιονδήποτε ρόλο στις ταινίες του, ακόμη και ως κομπάρσος πίσω από κάποιον χαρακτήρα. «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει δώσει τον τίτλο της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Dogtooth» (Κυνόδοντας) σε ένα παλαιότερο τραγούδι του, αποδεικνύοντας ότι ο θαυμασμός για το πρόσωπο του πηγαίνει μερικά χρόνια πίσω.
Ακούστε το «Dogtooth»
Ο Tyler έχει μικρή εμπειρία στον κινηματογράφο, καθώς έχει συμμετάσχει στην ταινία «Marty Supreme», οπότε δεν του είναι άγνωστη η συνθήκη ενός γυρίσματος και οι απαιτήσεις μιας παραγωγής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / NDP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα