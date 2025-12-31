Γιώργος Καπουτζίδης: Όταν μεγάλωνα, δεν υπήρχε καμία ιστορία σαν τις «Σέρρες», ήταν ντροπή να δεις έναν άντρα να αγαπά έναν άλλον άντρα
Γιώργος Καπουτζίδης: Όταν μεγάλωνα, δεν υπήρχε καμία ιστορία σαν τις «Σέρρες», ήταν ντροπή να δεις έναν άντρα να αγαπά έναν άλλον άντρα
Σήμερα, όμως, υπάρχει μια σειρά την οποία μπορούν να δουν νέοι άνθρωποι και να αναγνωρίσουν κάτι που εγώ δεν είχα, ανέφερε
Την απουσία τηλεοπτικών σειρών από την τηλεόραση τα παλαιότερα χρόνια σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Αναφερόμενος στις «Σέρρες», ο ηθοποιός και σεναριογράφος σημείωσε πως, ενώ μεγάλωνε, δεν υπήρχαν ιστορίες αγάπης ανάμεσα σε δύο άντρες, αφού κάτι τέτοιο θεωρούνταν ντροπή.
«Αυτό που θα ήθελα είναι να υπάρχουν δημιουργοί σε όλα τα επίπεδα, με χαρά, αγάπη και θάρρος μέσα τους, που να ακούν τις ιστορίες του κόσμου. Όταν μεγάλωνα, δεν υπήρχε καμία ιστορία σαν τις ''Σέρρες''. Υπήρχε ντροπή στο να δεις έναν άνδρα να αγαπά έναν άλλον άνδρα. Σήμερα, όμως, υπάρχει μια σειρά την οποία μπορούν να δουν έφηβοι και νέοι άνθρωποι και να αναγνωρίσουν κάτι που εγώ δεν είχα», είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν.
Ακολούθως, ανέφερε ότι σε αντίθεση με την κοινωνία η τηλεόραση δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Αντιθέτως, σύμφωνα με εκείνον πρόκειται για ένα πολύ συντηρητικό μέσο. «Το μήνυμα είναι απλό: γράψτε τις ιστορίες μας και πείτε τις ανοιχτά. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος το κάνει, αλλά όχι τόσο η τηλεόραση. Η τηλεόραση παραμένει ένα πολύ συντηρητικό μέσο και, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται πιο πίσω ακόμη κι από το 2005. Τότε αναζητούσαμε τη νέα ιδέα· σήμερα συχνά δεν τη διεκδικούμε», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
