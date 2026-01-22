Καμπάνια συμπαράστασης εκτόξευσε τη Βικτόρια Μπέκαμ στην κορυφή των βρετανικών charts μετά το δημόσιο ξέσπασμα του γιου της
Το τραγούδι της «Not Such An Innocent Girl» σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση - «Είναι εθνική ανάγκη», γράφουν στα social media
Στην κορυφή των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία βρέθηκε η Βικτόρια Μπέκαμ, χάρη σε μια διαδικτυακή καμπάνια συμπαράστασης που οργανώθηκε μετά τα όσα είπε για εκείνη ο γιος της.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ξέσπασε πρόσφατα μέσω των social media, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι γονείς του προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, από την πρώτη στιγμή, και ότι μητέρα του χόρεψε ανάρμοστα μαζί του στον γάμο του, καταστρέφοντας τον πρώτο χορό του νεόνυμφου ζευγαριού. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί μαζί τους.
Το δημόσιο ξέσπασμά του έφερε μια απρόσμενη τροπή, αφού η Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε στο νούμερο ένα των βρετανικών charts και μάλιστα όχι με τραγούδι των Spice Girls, των οποίων υπήρξε μέλος, αλλά με το σόλο κομμάτι της «Not Such An Innocent Girl» που κυκλοφόρησε το 2001.
Η κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από δημοσιεύσεις στα social media που προέτρεπαν το κοινό να κατεβάσει το τραγούδι «για την ανατροπή της χρονιάς», με διάσημους και influencers να συμμετέχουν μαζικά. «Τίποτα δεν είναι πιο βρετανικό από το να ανεβάσουμε την Πος στην κορυφή επειδή ο γιος της την “έψησε” στο Instagram», αναφερόταν σε μία ανάρτηση.
«Δεν έχω δει περισσότερη προώθηση μουσικής της Βικτόρια Μπέκαμ τα τελευταία 20 χρόνια από αυτή που γίνεται τις τελευταίες 24 ώρες. Πάμε να της δώσουμε το #1 για την ανατροπή της χρονιάς. Κατεβάστε το Not Such An Innocent Girl. Έχουμε ξεφύγει. Είναι εθνική ανάγκη», σχολίασε κάποιος άλλος που συμμετείχε στην καμπάνια.
Ακούστε το τραγούδι Not Such An Innocent Girl
“Not Such An Innocent Girl” by Victoria Beckham has hit #1 on UK iTunes following the statement from her son Brooklyn. pic.twitter.com/dona0tYzZO— Pop Crave (@PopCrave) January 22, 2026
