Στεφανία Γκουρνέλου: Ο μπαμπάς μου προσπάθησε πάρα πολύ να διαλύσει την παιδικότητά μου από τον φόβο του μην πάθω τίποτα
Θέλω να πιστεύω ότι το έκανε για καλό, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τον πατέρα της και το γεγονός πως προσπαθούσε να διαλύσει την παιδικότητά της μίλησε η Στεφανία Γκουρνέλου, εξηγώντας πως το έκανε από τον φόβο του μη τυχόν πάθαινε κάτι ή γινόταν υπερευαίσθητη.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου και τόνισε πως πιστεύει ότι ο μπαμπάς της το έκανε για καλό, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Τόνυ Δημητρίου.
Η Στεφανία Γκουρνέλου είπε για τον πατέρα της: «Η παιδική ψυχή μου νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει. Δεν νομίζω ότι οι γονείς μου με ενθάρρυναν να είμαι δημιουργική. Με ενθάρρυναν χωρίς να το ξέρουν. Δεν ξέρω πως να το βάλω σε λόγια για να μην προσβάλλω τον μπαμπά μου που είναι εν ζωή. Η μαμά μου δεν είναι εν ζωή. Νομίζω ότι ο μπαμπάς μου προσπάθησε πάρα πολύ να διαλύσει την παιδικότητά μου, από τον φόβο του μην πάθω τίποτα ή μην είμαι υπερευαίσθητη. Στην προσπάθεια να τα διαλύσει όλα αυτά, η δική μου επιμονή νομίζω με έκανε αυτή που είμαι και ο φόβος να μην το χάσω. Θέλω να πιστεύω ότι ο μπαμπάς μου το έκανε για καλό».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον Τόνυ Δημητρίου και τη σχέση τους, η οποία μετρά περίπου τέσσερα χρόνια, δήλωσε: «Παίζαμε στην ίδια σειρά, χωρίς να έχουμε κοινές σκηνές. Μετά ήμασταν στο ίδιο θέατρο και σε διαφορετικές παραστάσεις, άλλες ώρες. Είχαμε μιλήσει τυπικά. Επίσης, εγώ τον Τόνυ δεν τον συμπαθούσα ιδιαίτερα. Μου έβγαζε αυτό του φαφλατά, του επιφανειακού, του ξερόλα. Δεν γούσταρα στην αρχή. Δεν το ήθελα. Μου είπε να πάμε σε μια πρεμιέρα και εγώ ήθελα πολύ να πάω να τη δω. Είχαμε και μια καρέκλα κενό ανάμεσά μας, νομίζω. Ήμασταν με τον Μίλτο τον Μακρίδη, που είναι φίλος του, και του είχε πει "Καλά, δεν σε γουστάρει, ξέχνα το". Ε, από την άλλη μέρα ήμασταν μαζί».
