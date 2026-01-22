Φωτεινή Αθερίδου: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό του πατέρα της με τη Σμαράγδα Καρύδη - Τώρα θα σταματήσει η συνέντευξη
Φωτεινή Αθερίδου: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό του πατέρα της με τη Σμαράγδα Καρύδη - Τώρα θα σταματήσει η συνέντευξη

Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν έπειτα από 23 χρόνια σχέσης

Αρνητική να σχολιάσει τον χωρισμό του Θοδωρή Αθερίδη και της Σμαράγδας Καρύδη εμφανίστηκε η κόρη του, Φωτεινή, ζητώντας να διακοπεί η συνέντευξη όταν της έγινε σχετική ερώτηση.

Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων  στο νέο θεατρικό έργο που υπογράφει. Προς το τέλος της συνέντευξής της, όταν η κουβέντα οδηγήθηκε στον χωρισμό του πατέρα της,  επέλεξε να μην απαντήσει λέγοντας με αμηχανία: «Τώρα θα σταματήσει αυτή η συνέντευξη».

Τον Δεκέμβριο, έγινε γνωστό ότι έπειτα από 23 χρόνια κοινής ζωής, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Παρότι η σχέση τους ολοκληρώθηκε, ο χωρισμός έγινε σε καλό κλίμα και οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη
