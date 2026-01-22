Φωτεινή Αθερίδου: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό του πατέρα της με τη Σμαράγδα Καρύδη - Τώρα θα σταματήσει η συνέντευξη
Φωτεινή Αθερίδου: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό του πατέρα της με τη Σμαράγδα Καρύδη - Τώρα θα σταματήσει η συνέντευξη
Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν έπειτα από 23 χρόνια σχέσης
Αρνητική να σχολιάσει τον χωρισμό του Θοδωρή Αθερίδη και της Σμαράγδας Καρύδη εμφανίστηκε η κόρη του, Φωτεινή, ζητώντας να διακοπεί η συνέντευξη όταν της έγινε σχετική ερώτηση.
Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο νέο θεατρικό έργο που υπογράφει. Προς το τέλος της συνέντευξής της, όταν η κουβέντα οδηγήθηκε στον χωρισμό του πατέρα της, επέλεξε να μην απαντήσει λέγοντας με αμηχανία: «Τώρα θα σταματήσει αυτή η συνέντευξη».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfuxvc4xgi5l)
Τον Δεκέμβριο, έγινε γνωστό ότι έπειτα από 23 χρόνια κοινής ζωής, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Παρότι η σχέση τους ολοκληρώθηκε, ο χωρισμός έγινε σε καλό κλίμα και οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν φιλικές σχέσεις.
Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο νέο θεατρικό έργο που υπογράφει. Προς το τέλος της συνέντευξής της, όταν η κουβέντα οδηγήθηκε στον χωρισμό του πατέρα της, επέλεξε να μην απαντήσει λέγοντας με αμηχανία: «Τώρα θα σταματήσει αυτή η συνέντευξη».
Δείτε το βίντεο
Τον Δεκέμβριο, έγινε γνωστό ότι έπειτα από 23 χρόνια κοινής ζωής, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Παρότι η σχέση τους ολοκληρώθηκε, ο χωρισμός έγινε σε καλό κλίμα και οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν φιλικές σχέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα