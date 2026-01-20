Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Είμαι και πάλι «κενή», μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίγαμε αγκαλίτσα
Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη, ανέφερε η Instagrammer σε ανάρτησή της
Ενόψει της δίκης για την υπόθεση revege porn με θύμα την ίδια, που θα συνεχιστεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη έστειλε ένα μήνυμα μέσα από τα social media, δηλώνοντας πως νιώθει και πάλι στρεσαρισμένη και «κενή».
Η Instagrammer έκανε επίσης μία αναφορά στη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή. Όπως σημείωσε, θα ήθελε πολύ να την έχει στο πλευρό της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει.
Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μία εικόνα από το σπίτι της με μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά της μητέρας της να διακρίνεται πάνω σε ένα τραπεζάκι. «Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα. Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα. Και δώσε της μια μεγάλη αγκαλιά και φιλί από εμένα», έγραψε στην ανάρτησή της.
Τον περασμένο Νοέμβριο η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση revenge porn, στην οποία η ίδια είναι το θύμα.
Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι: ο τότε σύντροφός της, που εμφανίζεται στο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το υλικό διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.
