Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Έχω στιγματιστεί για πάντα, έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές αλλά και απειλές για τη ζωή μου

Η δήλωση της Ιωάννας Τούνη:



«

».



Τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της



Πριν από λίγες ημέρες, ο δικηγόρος της Ιωάννα Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε αποκαλύψει ότι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους. Στη συνέχεια, μίλησε στην εκπομπή ο ίδιος αναφερόμενος στο ζήτημα, ενώ προβλήθηκαν και κάποια από τα μηνύματα που κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν εκείνος και η πελάτισσά του.



Το ένα εξ αυτών ανέφερε: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε».



Και σύμφωνα με την κάρτα που προβλήθηκε στην εκπομπή, το περιεχόμενο του δεύτερου μηνύματος ήταν: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο».





Κλείσιμο