Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Έχω στιγματιστεί για πάντα, έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές αλλά και απειλές για τη ζωή μου
Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Έχω στιγματιστεί για πάντα, έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές αλλά και απειλές για τη ζωή μου
Η influencer αντέδρασε μετά τις δηλώσεις του δικηγόρου των κατηγορουμένων ότι ο εντολέας του, που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, είναι θύμα
Μετά τις δηλώσεις του δικηγόρου των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο εντολέας του, που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο είναι θύμα, η influencer προχώρησε σε μία οργισμένη δήλωση.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ο δικηγόρος των εντολέων μίλησε στο «Πρωινό» και ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται στο βίντεο με την Ιωάννα Τούνη είναι εκείνος, που διαπομπεύτηκε και ότι αποτελεί θύμα της υπόθεσης.
Η Ιωάννα Τούνη αντέδρασε μέσα από δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τετάρτη στην ίδια εκπομπή, τονίζοντας ότι αγωνίζεται για πάνω από οκτώ χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει υποστεί επανειλημμένα ψυχικά τραύματα, έχει στιγματιστεί και δεχτεί προσβολές και απειλές κατά της ζωής της. Πρόσθεσε ότι δίνει μία μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο με εκείνη και υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Σε συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε πως η κοινωνία στιγματίζει το θύμα και επιτρέπει στους θύτες να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη ζωή τους.
Δείτε το βίντεο
«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια και αγωνίζομαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ακραίας μέθης και λίγο μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο ψυχισμός μου υπήρξε θύμα επανειλημμένων τραυμάτων. Έχω στιγματιστεί για πάντα και έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές, χυδαιότητες, ακόμη και απειλές κατά της ζωής μου, αλλά δεν με τρομάζει πια τίποτα. Δεν με λυγίζει τίποτα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνος δικός μου, αλλά όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό και εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της απόφασής της.
Τέλος, σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, το περιθωριοποιεί και το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που επιτρέπει στον θύτη να συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που υπήρξα το θύμα δημοσιοποίησης αυτού του βίντεο. Είναι εξοργιστικό και προκλητικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα, επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του τη στιγμή που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκε ηθικό κανιβαλισμό, ανθρωποφαγία. Όλα αυτά επειδή με χρησιμοποίησε ως μέσο εκδίκησης, δημοσιεύοντας το πιο προσωπικό και ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια. Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει».
Τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της
Πριν από λίγες ημέρες, ο δικηγόρος της Ιωάννα Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε αποκαλύψει ότι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους. Στη συνέχεια, μίλησε στην εκπομπή ο ίδιος αναφερόμενος στο ζήτημα, ενώ προβλήθηκαν και κάποια από τα μηνύματα που κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν εκείνος και η πελάτισσά του.
Το ένα εξ αυτών ανέφερε: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε».
Και σύμφωνα με την κάρτα που προβλήθηκε στην εκπομπή, το περιεχόμενο του δεύτερου μηνύματος ήταν: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο».
Οι δηλώσεις του δικηγόρου των κατηγορουμένων
Ο Κωνσταντίνος Τσάκος μίλησε την Τρίτη στο «Πρωινό» και αναφερόμενος στην υπόθεση δήλωσε αρχικά: «Αν η πλευρά της κυρίας Τούνη θέσει εκ νέου αίτημα μετά την διαδικασία ανάγνωσης των εγγράφων, δεν ξέρω αν το δικαστήριο θα αποφασίσει εκ νέου, αλλά υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί να αλλάξει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε τους ισχυρισμούς μας και δεν νομίζουμε ότι παίζει κανέναν ρόλο αν η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών ή η δίκη διεξάγεται με την αρχή της δημοσιότητας κανονικά, ελεύθερη να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε μέσα στην αίθουσα. Ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο».
Στη συνέχεια, ο δικηγόρος πρόσθεσε για τα απειλητικά μηνύματα που δήλωσε ότι δέχονται ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και η Ιωάννα Τούνη: «Το θέμα αυτό των απειλητικών μηνυμάτων μου το γνωστοποίησε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από την προηγούμενη δικάσιμο που ήταν στις 28 Νοεμβρίου. Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι κατηγορούμενοι με αυτό και του είπα ότι πρέπει να προβεί κατά την άποψή μου στις νόμιμες ενέργειες και από ό,τι πληροφορήθηκα, το έχει κάνει ήδη. Δεν έχει λογική διαρκούσης της δίκης να έχουν οι κατηγορούμενοι κάποια σχέση με τέτοια μηνύματα. Αυτό το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι. Γιατί εκτός του ότι δηλώνω από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη».
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του revenge porn, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τη στενή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, ενώ στην αίθουσα βρισκόταν επίσης ο σύντροφός της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διακόπηκε σύντομα. Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ορίστηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026. Μετά τη διακοπή, η Instagrammer επέλεξε να αποχωρήσει από την πίσω έξοδο του δικαστηρίου, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.
Το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, αφήνοντας υπαινιγμούς για το κλίμα που επικρατεί στη διαδικασία και το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εντολέας του δέχονται απειλές.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ο δικηγόρος των εντολέων μίλησε στο «Πρωινό» και ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται στο βίντεο με την Ιωάννα Τούνη είναι εκείνος, που διαπομπεύτηκε και ότι αποτελεί θύμα της υπόθεσης.
Η Ιωάννα Τούνη αντέδρασε μέσα από δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τετάρτη στην ίδια εκπομπή, τονίζοντας ότι αγωνίζεται για πάνω από οκτώ χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει υποστεί επανειλημμένα ψυχικά τραύματα, έχει στιγματιστεί και δεχτεί προσβολές και απειλές κατά της ζωής της. Πρόσθεσε ότι δίνει μία μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο με εκείνη και υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Σε συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε πως η κοινωνία στιγματίζει το θύμα και επιτρέπει στους θύτες να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη ζωή τους.
Δείτε το βίντεο
Η δήλωση της Ιωάννας Τούνη:
«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια και αγωνίζομαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ακραίας μέθης και λίγο μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο ψυχισμός μου υπήρξε θύμα επανειλημμένων τραυμάτων. Έχω στιγματιστεί για πάντα και έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές, χυδαιότητες, ακόμη και απειλές κατά της ζωής μου, αλλά δεν με τρομάζει πια τίποτα. Δεν με λυγίζει τίποτα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνος δικός μου, αλλά όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό και εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της απόφασής της.
Τέλος, σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, το περιθωριοποιεί και το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που επιτρέπει στον θύτη να συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που υπήρξα το θύμα δημοσιοποίησης αυτού του βίντεο. Είναι εξοργιστικό και προκλητικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα, επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του τη στιγμή που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκε ηθικό κανιβαλισμό, ανθρωποφαγία. Όλα αυτά επειδή με χρησιμοποίησε ως μέσο εκδίκησης, δημοσιεύοντας το πιο προσωπικό και ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια. Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει».
Τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της
Πριν από λίγες ημέρες, ο δικηγόρος της Ιωάννα Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε αποκαλύψει ότι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους. Στη συνέχεια, μίλησε στην εκπομπή ο ίδιος αναφερόμενος στο ζήτημα, ενώ προβλήθηκαν και κάποια από τα μηνύματα που κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν εκείνος και η πελάτισσά του.
Το ένα εξ αυτών ανέφερε: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε».
Και σύμφωνα με την κάρτα που προβλήθηκε στην εκπομπή, το περιεχόμενο του δεύτερου μηνύματος ήταν: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο».
Οι δηλώσεις του δικηγόρου των κατηγορουμένων
Ο Κωνσταντίνος Τσάκος μίλησε την Τρίτη στο «Πρωινό» και αναφερόμενος στην υπόθεση δήλωσε αρχικά: «Αν η πλευρά της κυρίας Τούνη θέσει εκ νέου αίτημα μετά την διαδικασία ανάγνωσης των εγγράφων, δεν ξέρω αν το δικαστήριο θα αποφασίσει εκ νέου, αλλά υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί να αλλάξει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε τους ισχυρισμούς μας και δεν νομίζουμε ότι παίζει κανέναν ρόλο αν η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών ή η δίκη διεξάγεται με την αρχή της δημοσιότητας κανονικά, ελεύθερη να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε μέσα στην αίθουσα. Ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο».
Στη συνέχεια, ο δικηγόρος πρόσθεσε για τα απειλητικά μηνύματα που δήλωσε ότι δέχονται ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και η Ιωάννα Τούνη: «Το θέμα αυτό των απειλητικών μηνυμάτων μου το γνωστοποίησε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από την προηγούμενη δικάσιμο που ήταν στις 28 Νοεμβρίου. Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι κατηγορούμενοι με αυτό και του είπα ότι πρέπει να προβεί κατά την άποψή μου στις νόμιμες ενέργειες και από ό,τι πληροφορήθηκα, το έχει κάνει ήδη. Δεν έχει λογική διαρκούσης της δίκης να έχουν οι κατηγορούμενοι κάποια σχέση με τέτοια μηνύματα. Αυτό το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι. Γιατί εκτός του ότι δηλώνω από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη».
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του revenge porn, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τη στενή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, ενώ στην αίθουσα βρισκόταν επίσης ο σύντροφός της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διακόπηκε σύντομα. Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ορίστηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026. Μετά τη διακοπή, η Instagrammer επέλεξε να αποχωρήσει από την πίσω έξοδο του δικαστηρίου, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.
Το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, αφήνοντας υπαινιγμούς για το κλίμα που επικρατεί στη διαδικασία και το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εντολέας του δέχονται απειλές.
Ειδήσεις σήμερα
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα