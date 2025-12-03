Ιωάννα Τούνη: «Θα σας σκοτώσουμε, θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι», έγραφαν τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε εκείνη και ο δικηγόρος της
Ιωάννα Τούνη: «Θα σας σκοτώσουμε, θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι», έγραφαν τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε εκείνη και ο δικηγόρος της
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει την προέλευση των μηνυμάτων
Εν μέσω της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση του revenge porn, η οποία έχει μεταφερθεί για τις 23 Ιανουαρίου 2026, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πρόσφατα ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ιωάννα Τούνη έχουν λάβει απειλητικά μηνύματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει την προέλευσή τους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, ο κύριος Δημητρακόπουλος ισχυρίστηκε ότι μέσα από μηνύματα τους έχουν απειλήσει πως, αν οι άνθρωποι που κατηγορούνται για τη διαρροή του βίντεο στο διαδίκτυο με προσωπικές στιγμές της Ιωάννας Τούνη κριθούν ένοχοι, «θα βρεθούν σε χαντάκι».
Όπως είπε σε ένα εξ αυτών αναφέρεται: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε».
Σύμφωνα με την κάρτα που προβλήθηκε στην εκπομπή, το περιεχόμενο του δεύτερου μηνύματος ήταν: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο».
Δείτε το βίντεο
Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Έχω στιγματιστεί για πάντα, έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές αλλά και απειλές για τη ζωή μου
Μιλώντας στην ίδια εκπομπή η Ιωάννα Τούνη στάθηκε στον αγώνα που κάνει εδώ και οκτώ χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τονίζοντας πως δεν τη λυγίζει τίποτα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα της.
Όπως είπε: «Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια και αγωνίζομαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ακραίας μέθης και λίγο μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο ψυχισμός μου υπήρξε θύμα επανειλημμένων τραυμάτων. Έχω στιγματιστεί για πάντα και έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές, χυδαιότητες, ακόμη και απειλές κατά της ζωής μου, αλλά δεν με τρομάζει πια τίποτα. Δεν με λυγίζει τίποτα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνος δικός μου, αλλά όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό και εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της απόφασής της».
Στη συνέχεια της δήλωσής της αναφέρεται: «Τέλος, σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, το περιθωριοποιεί και το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που επιτρέπει στον θύτη να συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που υπήρξα το θύμα δημοσιοποίησης αυτού του βίντεο. Είναι εξοργιστικό και προκλητικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα, επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του τη στιγμή που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκε ηθικό κανιβαλισμό, ανθρωποφαγία. Όλα αυτά επειδή με χρησιμοποίησε ως μέσο εκδίκησης, δημοσιεύοντας το πιο προσωπικό και ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια. Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει».
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, ο κύριος Δημητρακόπουλος ισχυρίστηκε ότι μέσα από μηνύματα τους έχουν απειλήσει πως, αν οι άνθρωποι που κατηγορούνται για τη διαρροή του βίντεο στο διαδίκτυο με προσωπικές στιγμές της Ιωάννας Τούνη κριθούν ένοχοι, «θα βρεθούν σε χαντάκι».
Όπως είπε σε ένα εξ αυτών αναφέρεται: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε».
Σύμφωνα με την κάρτα που προβλήθηκε στην εκπομπή, το περιεχόμενο του δεύτερου μηνύματος ήταν: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο».
Δείτε το βίντεο
Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Έχω στιγματιστεί για πάντα, έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές αλλά και απειλές για τη ζωή μου
Μιλώντας στην ίδια εκπομπή η Ιωάννα Τούνη στάθηκε στον αγώνα που κάνει εδώ και οκτώ χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τονίζοντας πως δεν τη λυγίζει τίποτα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα της.
Όπως είπε: «Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια και αγωνίζομαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ακραίας μέθης και λίγο μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο ψυχισμός μου υπήρξε θύμα επανειλημμένων τραυμάτων. Έχω στιγματιστεί για πάντα και έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές, χυδαιότητες, ακόμη και απειλές κατά της ζωής μου, αλλά δεν με τρομάζει πια τίποτα. Δεν με λυγίζει τίποτα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνος δικός μου, αλλά όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό και εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της απόφασής της».
Στη συνέχεια της δήλωσής της αναφέρεται: «Τέλος, σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, το περιθωριοποιεί και το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που επιτρέπει στον θύτη να συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που υπήρξα το θύμα δημοσιοποίησης αυτού του βίντεο. Είναι εξοργιστικό και προκλητικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα, επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του τη στιγμή που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκε ηθικό κανιβαλισμό, ανθρωποφαγία. Όλα αυτά επειδή με χρησιμοποίησε ως μέσο εκδίκησης, δημοσιεύοντας το πιο προσωπικό και ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια. Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει».
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική
Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους
Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική
Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους
Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα