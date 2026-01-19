Μεγάλη Χίμαιρα: Η θεατρική Μαρίνα συνάντησε την τηλεοπτική - Η κοινή σκηνή της Αλεξάνδρας Αϊδίνη με τη Φωτεινή Πελούζο
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη είχε υποδυθεί την πρωταγωνίστρια σε παράσταση το 2015
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, η οποία είχε υποδυθεί την πρωταγωνίστρια στη θεατρική μεταφορά του έργου από τον Δημήτρη Τάρλοου το 2015, συμμετέχει στο σίριαλ ως Ασπασία Ψάλτη και στο τέταρτο επεισόδιο βρέθηκε με την Φωτεινή Πελούζο που υποδύεται τη Μαρίνα, δημιουργώντας μία όμορφη εικόνα, η οποία σχολιάστηκε θετικά στο X.
Δείτε μερικά σχόλια
Όταν η Μαρίνα συνάντησε την Μαρίνα.— Νίκος Καρράς (@nikoskarras1998) January 18, 2026
Η αγαπημένη Αλεξάνδρα Αϊδίνη που υποδύθηκε την Μαρίνα στην θεατρική μεταφορά του έργου από τον Δημήτρη Τάρλοου.
Πολύ όμορφο και τιμητικό πέρασμα.
#HMegaliXimaira pic.twitter.com/6sguAtvqyU
Βλέπω την Αϊδίνη και θυμάμαι τη θεατρική Μαρίνα της #HMegaliXimaira— Theano ♌ (@theano21) January 18, 2026
#HMegaliXimaira δεν ειχα δει την ερμηνεια της Αιδινη ως Μαρίνα. Την εκδοχη της δλδ σκηνοθετικα απο τον δ.ταρλοου. ολοι γραφετε πως ηταν καταπληκτική,αλλα δεν μπορω να την φανταστω στο ναρκισσιστικό κομματι της Μαρίνας..γενικως ψαχνω για την αυτην την ηρωίδα, την αγαπησα— katerina (@katerinasom) January 19, 2026
Η Αλεξάνδρα Αιδινη είναι μια σπουδαία ηθοποιός..αν γυριζόταν δέκα χρόνια πριν σε ρόλο Μαρίνας εκείνη, σε ρόλο Μηνά ο Ανδρέας θα είχαμε κάτι πρωτόγνωρο. Εύθραυστη και σκοτεινή. Αυτή είναι η Μαρίνα. #HMegaliXimaira pic.twitter.com/yUOGk196Uo— Lilya ♀️ (@its_Lilya_bitch) January 18, 2026
Η υπόθεση του 4ου επεισοδίου της «Μεγάλης Χίμαιρας»
Τέσσερα χρόνια μετά. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρεΐζενα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει τον ρόλο του θείου της μικρής Άννας. Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε. Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν. Σε μια δεξίωση, σ’ ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου και θα ταραχτεί. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ό,τι μπορεί να σώσει το καράβι, αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή.
Τα ξημερώματα, η Μαρίνα θα ξυπνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο και θα δει δίπλα της τον Γιάννη συντετριμμένο: της ανακοινώνει πως το πλοίο «Μαρίνα» βυθίστηκε και κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε. Στη συνάντηση της οικογένειας που ακολουθεί, ο Γιάννης ομολογεί πως η «Μαρίνα» ήταν ανασφάλιστη και η οικογένεια βρίσκεται, πλέον, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ο Γιάννης δηλώνει την απόφασή του: θα αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» επιχειρώντας να καλύψει μέρος της ζημιάς. Ο Μηνάς αποφασίζει να γυρίσει και να δουλέψει στην Αθήνα. Και όλη η οικογένεια πρέπει πλέον να ζήσει με αιματηρές οικονομίες. Η Ρεΐζαινα και η Μαρίνα πηγαίνουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, ξεκινώντας από την Αννεζιώ, τη μητέρα του Νικήτα, της οποίας η στάση απέναντι στον θάνατο συγκλονίζει τη Μαρίνα. Λίγες μέρες μετά, Γιάννης και Μηνάς αναχωρούν από το νησί. Η Μαρίνα μένει πίσω με την κόρη και την πεθερά της και η μοναξιά αρχίζει να την τυλίγει απειλητικά…
