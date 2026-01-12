Φωτεινή Πελούζο: Η ζωή της Ελληνοϊταλίδας της «Μεγάλης Χίμαιρας», τα παιδικά χρόνια και ο χωρισμός που την πήγε στην Ινδία
Φωτεινή Πελούζο: Η ζωή της Ελληνοϊταλίδας της «Μεγάλης Χίμαιρας», τα παιδικά χρόνια και ο χωρισμός που την πήγε στην Ινδία
Η οικογένεια, οι σπουδές, ο χωρισμός και το ταξίδι ζωής στην Ινδία
Με μια ερμηνεία που ξεχωρίζει για την ένταση και την αλήθεια της, η Φωτεινή Πελούζο έχει κερδίσει την προσοχή των τηλεθεατών στη σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα». Πρόκειται για μία ηθοποιό η οποία έχει χαράξει έως τώρα μία λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής.
Η Φωτεινή Πελούζο ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν φοβούνται να αναμετρηθούν με σύνθετους χαρακτήρες και υψηλές προσδοκίες.
Η 27χρονη ηθοποιός γεννήθηκε στη Ρώμη το 1999, από Ελληνίδα μητέρα και Ιταλό πατέρα. Παρόλο που έμενε μόνιμα στην Ιταλία τα καλοκαίρια της τα περνούσε συνήθως στην Ελλάδα.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή Στούντιο 4 τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πει: «Τα παιδικά μου χρόνια δεν μπορώ να τα… κάπως το μυαλό μου είναι πολύ δεμένα με την Ελλάδα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, θυμάμαι τα καλοκαίρια στη Χίο και στη Σκύρο. Δεν έχουμε σχέση με τα συγκεκριμένα νησιά, απλά οι γονείς μου είχαν πάθει κόλλημα. Η Σκύρος ήτανε ακόμα ερημιά τότε. Δεν είχε φώτα, δεν είχε ζεστό νερό, δεν είχε άσφαλτο, δεν είχε τίποτα. Άκουγα μουσική από Μπέλλου, Τσιτσάνη, Μπιθικώτση. Μιλάμε πολύ ελληνικά στο σπίτι. Δηλαδή με τη μάνα μου μιλάω πάρα πολύ ελληνικά. Και ο μπαμπάς μου ξέρει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάει λιγότερο γιατί ντρέπεται, αλλά μόνο και μόνο γιατί ντρέπεται».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df2ac6fuwkrt)
Η υποκριτική ήταν πάντα ένα μεγάλο πάθος της, το οποίο είχε αντιληφθεί από νωρίς, γι' αυτό και στα 17 της χρόνια, μετά από κάποιες αποτυχημένες ακροάσεις, έγινε δεκτή στη σειρά στη σειρά «Romanzo Famigliare» και πήρε άδεια από το σχολείο της για να παίξει στη σειρά του κρατικού καναλιού της Ιταλίας.
Η Φωτεινή Πελούζο όταν αποφοίτησε, ωστόσο, από το σχολείο, μπήκε στο Πανεπιστήμιο Roma Tre όπου πήρε πτυχίο στα οικονομικά και αποφάσισε να σπουδάζει υποκριτική στη συνέχεια με τον Μάριο Γκρόσι. Έκτοτε ακολούθησε μία επιτυχημένη πορεία με πολλές συνεργασίες στον χώρο του κινηματογράφου, με μία από αυτές να είναι η ταινία «Το Βασίλειο» το 2020, αλλά και στο θέατρο, με έναν από τους πιο σημαντικούς της ρόλους να είναι στην παράσταση «Οιδίπους επί Κολωνώ» στο αρχαίο θέατρο των Συρακουσών.
Η Φωτεινή Πελούζο ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν φοβούνται να αναμετρηθούν με σύνθετους χαρακτήρες και υψηλές προσδοκίες.
Η 27χρονη ηθοποιός γεννήθηκε στη Ρώμη το 1999, από Ελληνίδα μητέρα και Ιταλό πατέρα. Παρόλο που έμενε μόνιμα στην Ιταλία τα καλοκαίρια της τα περνούσε συνήθως στην Ελλάδα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή Στούντιο 4 τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πει: «Τα παιδικά μου χρόνια δεν μπορώ να τα… κάπως το μυαλό μου είναι πολύ δεμένα με την Ελλάδα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, θυμάμαι τα καλοκαίρια στη Χίο και στη Σκύρο. Δεν έχουμε σχέση με τα συγκεκριμένα νησιά, απλά οι γονείς μου είχαν πάθει κόλλημα. Η Σκύρος ήτανε ακόμα ερημιά τότε. Δεν είχε φώτα, δεν είχε ζεστό νερό, δεν είχε άσφαλτο, δεν είχε τίποτα. Άκουγα μουσική από Μπέλλου, Τσιτσάνη, Μπιθικώτση. Μιλάμε πολύ ελληνικά στο σπίτι. Δηλαδή με τη μάνα μου μιλάω πάρα πολύ ελληνικά. Και ο μπαμπάς μου ξέρει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάει λιγότερο γιατί ντρέπεται, αλλά μόνο και μόνο γιατί ντρέπεται».
Η υποκριτική ήταν πάντα ένα μεγάλο πάθος της, το οποίο είχε αντιληφθεί από νωρίς, γι' αυτό και στα 17 της χρόνια, μετά από κάποιες αποτυχημένες ακροάσεις, έγινε δεκτή στη σειρά στη σειρά «Romanzo Famigliare» και πήρε άδεια από το σχολείο της για να παίξει στη σειρά του κρατικού καναλιού της Ιταλίας.
Η Φωτεινή Πελούζο όταν αποφοίτησε, ωστόσο, από το σχολείο, μπήκε στο Πανεπιστήμιο Roma Tre όπου πήρε πτυχίο στα οικονομικά και αποφάσισε να σπουδάζει υποκριτική στη συνέχεια με τον Μάριο Γκρόσι. Έκτοτε ακολούθησε μία επιτυχημένη πορεία με πολλές συνεργασίες στον χώρο του κινηματογράφου, με μία από αυτές να είναι η ταινία «Το Βασίλειο» το 2020, αλλά και στο θέατρο, με έναν από τους πιο σημαντικούς της ρόλους να είναι στην παράσταση «Οιδίπους επί Κολωνώ» στο αρχαίο θέατρο των Συρακουσών.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το 2022 η ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά του Netflix «Everything Calls for Salvation», με την ερμηνεία της να της χαρίζει βραβεία, όπως τα Ciak d’oro και Biraghi Award στα Silver Ribbons 2023, που είναι από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον ιταλικό κινηματογράφο, ενώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έλαβε το βραβείο Καλύτερης Νέας Ηθοποιού στην 3η έκδοση των Βραβείων Next Generation 2023. Την ίδια χρονιά η Φωτεινή Πελούζο συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes Italia 30 Under 30, ως ανερχόμενο ταλέντο στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας.
Ο χωρισμός και το ταξίδι ζωής
Η Φωτεινή Πελούζο κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει παλαιότερα στο περιοδικό «Κ» είχε αποκαλύψει πως τέσσερα χρόνια πριν χώρισε με τον σύντροφό της και αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι ζωής, μόνη της, στην Ινδία: «Στην Ινδία πήγα μόνη μου, για δύο εβδομάδες, και νομίζω ότι θα το θυμάμαι για μια ζωή. Έπρεπε να το κάνω, για να πάρω λίγη απόσταση από την καθημερινότητα. Ανακάλυψα ότι μπορώ να μείνω μόνη μου για καιρό, ότι δεν βαριέμαι τον εαυτό μου, ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα. Όταν είσαι στο σπίτι σου και δεν δουλεύεις, κάπως η ζωή μένει στάσιμη. Σε ένα ταξίδι επενδύεις στον εαυτό σου. Το πιο παράξενο που συνέβη είναι ότι βρέθηκα, στη Βομβάη, σε έναν γάμο ενός ζευγαριού που δεν ήξερα. Ήταν μοναδική εμπειρία», είχε αναφέρει.
Ο ρόλος της στη Μεγάλη Χίμαιρα
Σήμερα, η Φωτεινή Πελούζο πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο μεγάλες παραγωγές της ΕΡΤ, τη «Μεγάλη Χίμαιρα» όπου υποδύεται τη Μαρίνα.
Το μελόδραμα εκτυλίσσεται τη δεκαετία του ’30 και η πρωταγωνίστρια που είναι η Ιταλίδα Μαρίνα, είναι μια νεαρή γυναίκα που κυνηγά με πάθος την ευτυχία της, αλλά η πορεία της οδηγεί σε καταστροφή, παρασύροντας μαζί και όσους βρίσκονται γύρω της.
Μετά τον θάνατο της ιερόδουλης μητέρας της, η Μαρίνα ερωτεύεται τον Έλληνα καπετάνιο Γιάννη και ταξιδεύουν μαζί με το πλοίο του, τη «Χίμαιρα». Η γυναίκα μαγεύεται από το τοπίο και τα μνημεία της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, άγνωστη πραγματικότητα, αλλά και με τις πιο μύχιες επιθυμίες και τους φόβους του εαυτού της.
Ο χωρισμός και το ταξίδι ζωής
Η Φωτεινή Πελούζο κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει παλαιότερα στο περιοδικό «Κ» είχε αποκαλύψει πως τέσσερα χρόνια πριν χώρισε με τον σύντροφό της και αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι ζωής, μόνη της, στην Ινδία: «Στην Ινδία πήγα μόνη μου, για δύο εβδομάδες, και νομίζω ότι θα το θυμάμαι για μια ζωή. Έπρεπε να το κάνω, για να πάρω λίγη απόσταση από την καθημερινότητα. Ανακάλυψα ότι μπορώ να μείνω μόνη μου για καιρό, ότι δεν βαριέμαι τον εαυτό μου, ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα. Όταν είσαι στο σπίτι σου και δεν δουλεύεις, κάπως η ζωή μένει στάσιμη. Σε ένα ταξίδι επενδύεις στον εαυτό σου. Το πιο παράξενο που συνέβη είναι ότι βρέθηκα, στη Βομβάη, σε έναν γάμο ενός ζευγαριού που δεν ήξερα. Ήταν μοναδική εμπειρία», είχε αναφέρει.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ρόλος της στη Μεγάλη Χίμαιρα
Σήμερα, η Φωτεινή Πελούζο πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο μεγάλες παραγωγές της ΕΡΤ, τη «Μεγάλη Χίμαιρα» όπου υποδύεται τη Μαρίνα.
Το μελόδραμα εκτυλίσσεται τη δεκαετία του ’30 και η πρωταγωνίστρια που είναι η Ιταλίδα Μαρίνα, είναι μια νεαρή γυναίκα που κυνηγά με πάθος την ευτυχία της, αλλά η πορεία της οδηγεί σε καταστροφή, παρασύροντας μαζί και όσους βρίσκονται γύρω της.
Μετά τον θάνατο της ιερόδουλης μητέρας της, η Μαρίνα ερωτεύεται τον Έλληνα καπετάνιο Γιάννη και ταξιδεύουν μαζί με το πλοίο του, τη «Χίμαιρα». Η γυναίκα μαγεύεται από το τοπίο και τα μνημεία της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, άγνωστη πραγματικότητα, αλλά και με τις πιο μύχιες επιθυμίες και τους φόβους του εαυτού της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα