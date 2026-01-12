Φωτεινή Πελούζο: Η ζωή της Ελληνοϊταλίδας της «Μεγάλης Χίμαιρας», τα παιδικά χρόνια και ο χωρισμός που την πήγε στην Ινδία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotinì Peluso (@fotinipeluso)

Το 2022 η ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά του Netflix «Everything Calls for Salvation», με την ερμηνεία της να της χαρίζει βραβεία, όπως τα Ciak d’oro και Biraghi Award στα Silver Ribbons 2023, που είναι από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον ιταλικό κινηματογράφο, ενώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έλαβε το βραβείο Καλύτερης Νέας Ηθοποιού στην 3η έκδοση των Βραβείων Next Generation 2023. Την ίδια χρονιά η Φωτεινή Πελούζο συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes Italia 30 Under 30, ως ανερχόμενο ταλέντο στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας.Η Φωτεινή Πελούζο κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει παλαιότερα στο περιοδικό «Κ» είχε αποκαλύψει πως τέσσερα χρόνια πριν χώρισε με τον σύντροφό της και αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι ζωής, μόνη της, στην Ινδία: «Στην Ινδία πήγα μόνη μου, για δύο εβδομάδες, και νομίζω ότι θα το θυμάμαι για μια ζωή. Έπρεπε να το κάνω, για να πάρω λίγη απόσταση από την καθημερινότητα. Ανακάλυψα ότι μπορώ να μείνω μόνη μου για καιρό, ότι δεν βαριέμαι τον εαυτό μου, ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα. Όταν είσαι στο σπίτι σου και δεν δουλεύεις, κάπως η ζωή μένει στάσιμη. Σε ένα ταξίδι επενδύεις στον εαυτό σου. Το πιο παράξενο που συνέβη είναι ότι βρέθηκα, στη Βομβάη, σε έναν γάμο ενός ζευγαριού που δεν ήξερα. Ήταν μοναδική εμπειρία», είχε αναφέρει.Σήμερα, η Φωτεινή Πελούζο πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο μεγάλες παραγωγές της ΕΡΤ, τη «Μεγάλη Χίμαιρα» όπου υποδύεται τη Μαρίνα.Το μελόδραμα εκτυλίσσεται τη δεκαετία του ’30 και η πρωταγωνίστρια που είναι η Ιταλίδα Μαρίνα, είναι μια νεαρή γυναίκα που κυνηγά με πάθος την ευτυχία της, αλλά η πορεία της οδηγεί σε καταστροφή, παρασύροντας μαζί και όσους βρίσκονται γύρω της.Μετά τον θάνατο της ιερόδουλης μητέρας της, η Μαρίνα ερωτεύεται τον Έλληνα καπετάνιο Γιάννη και ταξιδεύουν μαζί με το πλοίο του, τη «Χίμαιρα». Η γυναίκα μαγεύεται από το τοπίο και τα μνημεία της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, άγνωστη πραγματικότητα, αλλά και με τις πιο μύχιες επιθυμίες και τους φόβους του εαυτού της.