Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Οι γονείς μου είχαν περάσει μια φάση μεγάλης έντασης, για ένα διάστημα ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου

Στην περίοδο που οι γονείς της,Η κόρη των δύο ηθοποιών μίλησε στο «S» και τη Σάσα Σταμάτη για τη σχέση με τους γονείς της, τις προκλήσεις του χώρου και το πώς είναι να φέρει ένα τόσο γνωστό επώνυμο.Σχετικά με την περίοδο που οι γονείς της ενώ ήταν μαζί έμεναν σε ξεχωριστά σπίτια, η ηθοποιός δήλωσε: «Ναι, αυτό ισχύει. Όταν ήταν πιο νέοι και εκείνοι και εγώ ήμουν ακόμη στο σχολείο, είχαν περάσει μια φάση μεγάλης έντασης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε αποφάσισαν κάποια στιγμή ότι ήταν καλύτερο, και για εκείνους και για μένα, να ζήσουν σε διαφορετικά σπίτια. Νομίζω, όμως, ότι η αγάπη που έχουν ήταν τόσο πυρηνική, που δεν κατάφεραν να είναι χώρια ούτε στα άλλα σπίτια. Τώρα ξαναμένουν μαζί και τους βλέπω πιο καλά από ποτέ».Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον καλλιτεχνικό χώρο λόγω της αναγνωρισιμότητας των γονιών της, ηείπε: «Ήταν δύσκολη δουλειά και είναι και θα είναι. Νομίζω απλώς ότι είχα και ένα 5% μεγαλύτερη δυσκολία μέσα μου και ίσως την έχω ακόμη στο να αποδείξω ότι δεν δουλεύω λόγω γονιών μου. Ελπίζω, κάποια στιγμή, και με την ψυχοθεραπεία, αυτό να φύγει εντελώς».Όσον αφορά τον χαρακτήρα του πατέρα της και εάν είναι αυστηρός η ηθοποιός απάντησε: «Ούτε κατά διάνοια. Κατά καιρούς πολλοί μού λένε ότι ο μπαμπάς φαίνεται άγριος λόγω των ρόλων που έχει κάνει, κυρίως στην τηλεόραση. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος που υπάρχει, με τις μεγαλύτερες ευαισθησίες που υπάρχουν και νομίζω ότι όποιος τον γνωρίζει το καταλαβαίνει αμέσως. Η μαμά μου είναι ακόμα πιο ευαίσθητη, αλλά έχει μάθει να το κρύβει να εμφανίζεται αυτή η πτυχή της μόνο στους πολύ κοντινούς της. Είμαι περήφανη γι’ αυτήν τους την ευαισθησία».