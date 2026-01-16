Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης
GALA
Μιχάλης Ιατρόπουλος Θάνατος

Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο

Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης
Στέλλα Μούτσιου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο που τον αποχαιρέτησε δημόσια με μία ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός και φίλος του επιχειρηματία, δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την οποία συνόδευσε με συγκινητικά λόγια για την απώλειά του.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».

Δείτε την ανάρτηση

Στέλλα Μούτσιου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης