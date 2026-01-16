Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο
Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης.
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο που τον αποχαιρέτησε δημόσια με μία ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός και φίλος του επιχειρηματία, δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την οποία συνόδευσε με συγκινητικά λόγια για την απώλειά του.
Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».
