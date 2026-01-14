Ο Γιώργος Παπαδάκης και ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης σε μια αδημοσίευτη φωτογραφία του 1993
Ο Γιώργος Παπαδάκης και ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης σε μια αδημοσίευτη φωτογραφία του 1993

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Studio Κλεισθένης στο Instagram

Ο Γιώργος Παπαδάκης και ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης σε μια αδημοσίευτη φωτογραφία του 1993
Μια αδημοσίευτη φωτογραφία του Γιώργου Παπαδάκη με τον ηθοποιό Βασίλη Μαυρομάτη δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram το Studio Κλεισθένης.

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1993 και αποτυπώνει τον αείμνηστο δημοσιογράφο και τον καλλιτέχνη που έχει φύγει επίσης από τη ζωή σε επίσημη εκδήλωση. Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης: «Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει τον Γιώργο Παπαδάκη με τον ηθοποιό και πατέρα της επίσης ηθοποιού Ηλιάνας Μαυρομάτη τον Βασίλη Μαυρομάτη στην εκδήλωση που έκανε η Ζωή Κυριακού στις 22-3-1993».

Δείτε τη φωτογραφία

