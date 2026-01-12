ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Να ηρεμήσει η ψυχή του και να γαληνεύσει
GALA
Κάτια Δανδουλάκη Χρήστος Πολίτης Λάμψη

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Να ηρεμήσει η ψυχή του και να γαληνεύσει

Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον εκλιπόντα στη θρυλική σειρά «Λάμψη»

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Να ηρεμήσει η ψυχή του και να γαληνεύσει
Ιωάννα Μαρίνου
Το δικό της «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη είπε η Κάτια Δανδουλάκη, αποχαιρετώντας τον ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή τα 83 του χρόνια.

Η ηθοποιός συμμετείχε και εκείνη στη σειρά «Λάμψη» στον ρόλο της «Βίρνας Δράκου» κάνοντας το τηλεοπτικό ζευγάρι με τον εκλιπόντα, που υποδύθηκε με επιτυχία τον «Γιάγκο Δράκο».

Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στο σπίτι του, όπου και τον εντόπισαν νεκρό συγγενικά του πρόσωπα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Κάτια Δανδουλάκη στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» εξέφρασε μερικές σκέψεις της για την απώλειά του, λέγοντας: «Αυτό που έχω να πω, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα γεγονότα, το πέρασμα από τη ζωή σε μια άλλη ζωή. Θέλω να πω από την καρδιά μου, η ψυχή του να ηρεμήσει και να γαληνεύσει. Πραγματικά από την καρδιά μου. Τίποτα άλλο. Για όλους μας εύχομαι καλή χρονιά. Γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί. Εύχομαι η ζωή μας να γεμίσει με χαρά».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfmfr5vx5zp5)


Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Να ηρεμήσει η ψυχή του και να γαληνεύσει
Η Κάτια Δανδουλάκη και ο Χρήστος Πολίτης στη «Λάμψη»

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν τον ηθοποιό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 16.00.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης