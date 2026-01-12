Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Να ηρεμήσει η ψυχή του και να γαληνεύσει
Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον εκλιπόντα στη θρυλική σειρά «Λάμψη»
Το δικό της «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη είπε η Κάτια Δανδουλάκη, αποχαιρετώντας τον ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή τα 83 του χρόνια.
Η ηθοποιός συμμετείχε και εκείνη στη σειρά «Λάμψη» στον ρόλο της «Βίρνας Δράκου» κάνοντας το τηλεοπτικό ζευγάρι με τον εκλιπόντα, που υποδύθηκε με επιτυχία τον «Γιάγκο Δράκο».
Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στο σπίτι του, όπου και τον εντόπισαν νεκρό συγγενικά του πρόσωπα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Κάτια Δανδουλάκη στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» εξέφρασε μερικές σκέψεις της για την απώλειά του, λέγοντας: «Αυτό που έχω να πω, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα γεγονότα, το πέρασμα από τη ζωή σε μια άλλη ζωή. Θέλω να πω από την καρδιά μου, η ψυχή του να ηρεμήσει και να γαληνεύσει. Πραγματικά από την καρδιά μου. Τίποτα άλλο. Για όλους μας εύχομαι καλή χρονιά. Γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί. Εύχομαι η ζωή μας να γεμίσει με χαρά».
Δείτε το βίντεο
Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν τον ηθοποιό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 16.00.
