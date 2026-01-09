Λουκία Παπαδάκη για τη συνεργασία της με τον Χρήστο Πολίτη στη «Λάμψη»: Μου έκανε μεγάλη τιμή, ήμουν ένα φρέσκο παιδί, δεν είχα εμπειρία
Λουκία Παπαδάκη για τη συνεργασία της με τον Χρήστο Πολίτη στη «Λάμψη»: Μου έκανε μεγάλη τιμή, ήμουν ένα φρέσκο παιδί, δεν είχα εμπειρία
Ο ηθοποιός πέθανε στα 83 του χρόνια - Ανάμεσα στους ρόλους που υποδύθηκε, ξεχώρισε με τον θρυλικό «Γιάγκο Δράκο» στη σειρά του Νίκου Φώσκολου
Τη συνεργασία της με τον Χρήστο Πολίτη στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, θυμήθηκε η Λουκία Παπαδάκη, αναφέροντας πως ήταν τιμή της να παίξει στο πλευρό του, ενώ παράλληλα αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της, που έφυγε από τη ζωή.
Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε σε ηλικία 83 ετών, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στο σπίτι του, με πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος να τον εντοπίζουν νεκρό.
Ανάμεσα στους συναδέλφους του που τον αποχαιρέτησαν, είναι και η Λουκία Παπαδάκη, η οποία μίλησε την Παρασκευή στο «Πρωινό». Η ηθοποιός έκανε λόγο για έναν «σπουδαίο φίλο», ενώ στάθηκε και στη συνεργασία τους στη σειρά του Νίκου Φώσκολου, «Λάμψη» που υποδύθηκαν τους «Σάντρας Ρολάνδου Δράκου» και «Γιάγκο Δρακο».
Όπως είπε η Λουκία Παπαδάκη για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη: «Είχα έναν πολύ σπουδαίο φίλο, έναν εξαιρετικά δικό μου άνθρωπο, πολύ στενά συνδεδεμένο. Μου έκανε μεγάλη τιμή απ’ την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, γιατί κι εγώ ήμουν ένα πάρα πολύ φρέσκο παιδί, δεν είχα ούτε εμπειρία, ούτε ιδέα και μ’ αγκάλιασε με αγάπη και αυτό έγινε μια πολύ σπουδαία και δυνατή φιλία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μου πάντα ο Χρήστος. Ήτανε ένας άγγελος. Πάρα πολύ επιλεκτικός, πάρα πολύ εκλεκτικός, με εξαιρετική νοοτροπία και εξαιρετική ανατροφή. Ήταν ένας κύριος, ένας αριστοκράτης».
