Ακύλας για το τραγούδι που έστειλε για τη Eurovision: Είναι η δική μου ιστορία, μεγάλωσα σε μια οικογένεια με πολλές οικονομικές δυσκολίες
Οι γονείς μου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνω τα πράγματα που θέλω, ανέφερε ακόμη ο τραγουδιστής
Για το τραγούδι που έστειλε με στόχο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 μίλησε ο Ακύλας.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και εξήγησε πως το κομμάτι «Ferto» το οποίο προκρίθηκε στον εθνικό τελικό που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, είναι η δική του ιστορία, καθώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι με οικονομικές δυσκολίες.
Ο Ακύλας δήλωσε για το τραγούδι του: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Το κομμάτι μιλάει γενικά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, το ότι πλέον σε αυτή την εποχή που ζούμε δεν μας φτάνει τίποτα. Θέλουμε κι άλλα, πιο μεγάλα, πιο αστραφτερά. Δεν μας αρκεί τίποτα. Και μέσα σε αυτή την αναζήτηση, του γιατί αυτός ο ήρωας του κομματιού δεν αρκείται με τίποτα, έρχεται το ότι μάλλον είναι απωθημένα λόγω στέρησης, λόγω παιδικών βιωμάτων. Λέω "ήρωας", γιατί θέλω κάπως να αποστασιοποιηθώ, αλλά στην πραγματικότητα είναι βιωματική ιστορία, είναι η δική μου ιστορία. Γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες, από μικρός. Αλλά οι γονείς μου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνω τα πράγματα που θέλω».
Και πρόσθεσε: «Μέσα το κομμάτι έχει αυτό το στοιχείο της ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους που ήταν εκεί όταν δεν ήταν κανείς άλλος. Έχει πολλές εκπλήξεις το κομμάτι και εγώ ανυπομονώ να βγει ολόκληρο, να το ακούσετε όλο».
Στη συνέχεια δήλωσε πως παρόλο που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει ολόκληρο το τραγούδι, στα social media το σχολιάζουν και το αναφέρουν έντονα: «Το κομμάτι το γουστάρω πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δυναμικό. Τώρα μέσα από αυτά τα 15” έχει γίνει χαμός στο TikTok με τον ήχο, έχουν αρχίσει να ανεβάζουν φουλ βίντεο, έχουν αρχίσει και κάποια hate comments. Εντωμεταξύ γελάω τόσο πολύ με αυτά, τα λατρεύω. Δηλαδή δώστε μου κι άλλο», είπε.
«Το κομμάτι το γράψαμε με τον φίλο μου τον Ορφέα, με σκοπό να γίνει ένα Eurovision song, το οποίο θα ‘ναι στα ελληνικά και σε κάποιες άλλες γλώσσες, έτσι, έκπληξη», ανέφερε ακόμη.
Τέλος, ο Ακύλας εκφράζοντας την αγάπη του για την Eurovision και το είδος των τραγουδιών που του αρέσουν περισσότερο στον διαγωνισμό, σημείωσε: «Είμαι Eurofan, πιο πολύ συμμετοχών "Sieben, sieben, ai lyu lyu", "Cha Cha Cha". Δηλαδή είμαι πιο πολύ εκεί στα “χοροπηδηχτούλικα”, στα “τρελιάρικα”, να σας πω την αλήθεια. Και κάτι τέτοιο θέλω να δώσω και εγώ φέτος. Ξέρω ήδη πώς θέλω να το στήσω στη σκηνή, μόνο το ρούχο δεν έχω βρει ακόμα. Είμαι πανέτοιμος όμως».
