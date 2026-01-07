Νίνο: Παραλίγο να του φύγει το μικρόφωνο από τα χέρια στη σκηνή, δείτε βίντεο
Νίνο μικρόφωνο Σκηνή

Νίνο: Παραλίγο να του φύγει το μικρόφωνο από τα χέρια στη σκηνή, δείτε βίντεο

Το βίντεο τραβήχτηκε από θαμώνα στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
Παραλίγο να σημειωθεί απρόοπτο στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Νίνο, καθώς σε μία στιγμή πήγε να του γλιστρήσει το μικρόφωνο από τα χέρια.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok εμφανίζεται ο τραγουδιστής να ερμηνεύει το κομμάτι «Σαν ναυαγοί». Την ώρα που σήκωσε το μικρόφωνο στον αέρα με το σταντ του, αυτό πήγε να του φύγει με κίνδυνο να πέσει στη σκηνή ή προς το κοινό. Ο Νίνο, ωστόσο, το κράτησε την τελευταία στιγμή και συνέχισε την ερμηνεία του.

Δείτε το βίντεο

@ntinapag

Το μικρόφωνο φαίνεται να ξέρει την ψυχολογία μου καλύτερα από μένα. #fyp #nino #mpouzoukia #fyy

♬ Event Horizon (STEM percussion) - Altitude Music / BMGPM
