Νίνο: Παραλίγο να του φύγει το μικρόφωνο από τα χέρια στη σκηνή, δείτε βίντεο
Το βίντεο τραβήχτηκε από θαμώνα στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής
Παραλίγο να σημειωθεί απρόοπτο στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Νίνο, καθώς σε μία στιγμή πήγε να του γλιστρήσει το μικρόφωνο από τα χέρια.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok εμφανίζεται ο τραγουδιστής να ερμηνεύει το κομμάτι «Σαν ναυαγοί». Την ώρα που σήκωσε το μικρόφωνο στον αέρα με το σταντ του, αυτό πήγε να του φύγει με κίνδυνο να πέσει στη σκηνή ή προς το κοινό. Ο Νίνο, ωστόσο, το κράτησε την τελευταία στιγμή και συνέχισε την ερμηνεία του.
Δείτε το βίντεο
@ntinapag
Το μικρόφωνο φαίνεται να ξέρει την ψυχολογία μου καλύτερα από μένα. #fyp #nino #mpouzoukia #fyy♬ Event Horizon (STEM percussion) - Altitude Music / BMGPM
