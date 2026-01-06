Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Σπύρος Μπιμπίλας: Αυτό το σκοτεινό πράγμα που έζησα με έκανε πιο δυνατό
Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για τις αποφάσεις ζωής που έχει πάρει και την ανάγκη να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό του
Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, το πρωί της Τρίτης, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.
Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που επιθυμεί να κάνει στη ζωή του, εξηγώντας ότι έχει ήδη λάβει σημαντικές αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχει δρομολογήσει κινήσεις που θα αλλάξουν τη ζωή του, σε σχέση με όσα βίωσε τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας πως σκοπεύει να ζει τον μισό χρόνο εκτός Αθηνών.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σημειώνοντας ότι όσα πέρασε τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σκληρά, προσθέτοντας πως αυτή η σκοτεινή περίοδος τον έκανε πιο δυνατό, αν και αποτέλεσε μία από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής του.
Παράλληλα, εξήγησε ότι όλα αυτά τον οδήγησαν στο να αλλάξει προτεραιότητες και να επιθυμεί πλέον διαφορετικά πράγματα για τη ζωή του. Όπως υπογράμμισε, δεν θέλει πια να ασχολείται διαρκώς με τους άλλους, αλλά να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό του και να απολαύσει τη ζωή όσο το δυνατόν καλύτερα.
