Σπύρος Μπιμπίλας: Αυτό το σκοτεινό πράγμα που έζησα με έκανε πιο δυνατό
GALA
Σπύρος Μπιμπίλας

Σπύρος Μπιμπίλας: Αυτό το σκοτεινό πράγμα που έζησα με έκανε πιο δυνατό

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για τις αποφάσεις ζωής που έχει πάρει και την ανάγκη να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό του

Σπύρος Μπιμπίλας: Αυτό το σκοτεινό πράγμα που έζησα με έκανε πιο δυνατό
Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, το πρωί της Τρίτης, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που επιθυμεί να κάνει στη ζωή του, εξηγώντας ότι έχει ήδη λάβει σημαντικές αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχει δρομολογήσει κινήσεις που θα αλλάξουν τη ζωή του, σε σχέση με όσα βίωσε τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας πως σκοπεύει να ζει τον μισό χρόνο εκτός Αθηνών.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σημειώνοντας ότι όσα πέρασε τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σκληρά, προσθέτοντας πως αυτή η σκοτεινή περίοδος τον έκανε πιο δυνατό, αν και αποτέλεσε μία από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής του.

Παράλληλα, εξήγησε ότι όλα αυτά τον οδήγησαν στο να αλλάξει προτεραιότητες και να επιθυμεί πλέον διαφορετικά πράγματα για τη ζωή του. Όπως υπογράμμισε, δεν θέλει πια να ασχολείται διαρκώς με τους άλλους, αλλά να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό του και να απολαύσει τη ζωή όσο το δυνατόν καλύτερα.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfhebhf9ojmp)

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης