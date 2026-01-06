Μπριζίτ Μπαρντό, η αμφιλεγόμενη γυναίκα πίσω από τη σταρ
Και ο Θεός έπλασε μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ τα ζώα και όχι τόσο πολύ τους ανθρώπους. Oταν μιλάμε για το απόλυτο σύμβολο του σεξ και μία από τις πιο όμορφες παρουσίες από γεννήσεως του κινηματογράφου, μπορεί να αγαπήσει όποιον θέλει, όσο θέλει. Αλλά, είναι έτσι;
Μη νομίζετε ότι θα διαβάσετε πράγματα που δεν ξέρετε. Οσο κι αν προσπαθούσε να διαφυλάξει την προσωπική της ζωή μακριά από όλους κι από όλα, ο βίος της είχε γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος βορά των πάντων: της βιομηχανίας του κινηματογράφου, των παπαράτσι, του Τύπου, εκείνων που ήθελαν να κερδίσουν κάτι από την εικόνα του απόλυτου θηλυκού. Θα τα διαβάσετε, όμως, όλα μαζεμένα και νοικοκυρεμένα.
Και, πρώτα απ’ όλα, ας ξεκινήσουμε από την κοινή παραδοχή όλων όσοι την αγαπούσαν και όλων όσοι αγαπούσαν να τη μισούν: μεγαλύτερη θεά ομορφιάς και sexiness ταυτοχρόνως δεν έχει υπάρξει στο σινεμά. Κι ας το εγκατέλειψε νωρίς για να αφοσιωθεί στα ζώα της, τα οποία ήταν η πραγματική κορόνα στο κεφάλι της. Το επόμενο που χρειάζεται ένα αφιέρωμα μετά θάνατον είναι ένα μίνι βιογραφικό, για να φρεσκάρουμε γνώσεις: η Μπριζίτ Μπαρντό, λοιπόν, γεννήθηκε το 1934 στο Παρίσι, μεγάλωσε ιδιαίτερα πλουσιοπάροχα, αφού ο πατέρας της ήταν μηχανικός και ιδιοκτήτης εργοστασίων και η μητέρα της κόρη διευθυντή ασφαλιστικής εταιρείας. Ενας γεγονός που τη στιγμάτισε και την έκανε μετά να ακολουθήσει επαναστατικό τρόπο ζωής; Ως παιδί έπαιζε στο επταώροφο (!) σπίτι όπου έμεναν και έσπασε, μαζί με την αδελφή της, το αγαπημένο βάζο των γονιών τους. Ο πατέρας τους τις μαστίγωσε από είκοσι φορές και απαίτησε στο εξής να απευθύνονται στους γονείς τους στον πληθυντικό.
Επτά ετών, η μητέρα της την ώθησε στο μπαλέτο και μόλις στα 15 της χρόνια πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Elle», γεγονός που έφερε πρόταση για συμμετοχή στην ταινία «Les lauriers sont coupés». Οι γονείς της έφεραν σθεναρές αντιστάσεις, αλλά ο παππούς της, με τη συγκλονιστική ατάκα «αν αυτό το κοριτσάκι πρόκειται να γίνει πόρνη, ο κινηματογράφος δεν θα είναι η αιτία», την υποστήριξε και έκαμψε τις αντιρρήσεις των γονέων της. Στην οντισιόν γνώρισε τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, ο οποίος αργότερα την ενημέρωσε ότι δεν πήρε τον ρόλο. Και τι συνέβη; Απλώς ερωτεύτηκαν, με την ανήλικη Μπριζίτ να αντιμετωπίζει για ακόμη μία φορά την έντονη δυσαρέσκεια των γονέων της. Ο πατέρας της, μάλιστα, χωρίς καμία προειδοποίηση, της έδωσε ένα εισιτήριο για την Αγγλία, ανακοινώνοντάς της ότι θα μετακομίσει εκεί για να συνεχίσει τις σπουδές της.
Η επαναστάτρια Μπαρντό αντέδρασε ψύχραιμα: έβαλε το κεφάλι της μέσα σε έναν αναμμένο φούρνο, οι γονείς της την τράβηξαν τελευταία στιγμή και τελικά δέχτηκαν τη σχέση, με την προϋπόθεση να παντρευτεί τον Βαντίμ σε ηλικία 18 ετών. Ετσι, για να μη λέτε ότι έχετε ατίθασα παιδιά. Ολα τα υπόλοιπα είναι ιστορία: ο ρόλος της στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», το 1956, την έκανε διεθνές σύμβολο του σεξ και η εμφάνιση «Bardot», με τα ανακατεμένα μαλλιά της και την έντονη αθωότητα στο βλέμμα, έγινε το σήμα κατατεθέν της. Γύρισε 47 ταινίες και ηχογράφησε και πολλά τραγούδια, καθότι έκανε και καριέρα τραγουδίστριας. Ανάμεσά τους και μερικά του Γιάννη Σπανού.
Εγκατέλειψε την καριέρα της μόλις στα 39 της χρόνια για να αφοσιωθεί στην μεγάλη αγάπη της ζωής της, τα ζώα. Ωστόσο, παράλληλα με αυτή την αγάπη είχε χώρο στην καρδιά της για να αγαπήσει και μερικούς άνδρες: 17 σχέσεις έχουν καταμετρήσει επισήμως όσοι ασχολούνταν με τη ζωή της. Πολλές; Λίγες; Η ίδια το είχε θέσει με υπαρξιακή ανησυχία ως εξής: «Πάντα έψαχνα για πάθος. Γι’ αυτό συχνά ήμουν άπιστη. Και όταν το πάθος έφτανε στο τέλος του, ετοίμαζα τη βαλίτσα μου». Απλά και ξεκάθαρα.
Ακόμα και οι τέσσερις γάμοι της έγιναν κατόπιν ενδιάμεσων απιστιών. Αφού παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ στα 18, στη συνέχεια παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, ενώ ήταν δύο μηνών έγκυος, ακολούθησε ο Γερμανός εκατομμυριούχος πλέιμποϊ Γκίντερ Ζακς, ενώ ο Μπερνάρ ντ’Ορμάλ καταγράφεται ως τέταρτος και τελευταίος σύζυγός της. Ο φερόμενος ως στενός σύμβουλος του ακροδεξιού Ζαν-Μαρί Λεπέν ήταν παντρεμένος μαζί της από το 1992 μέχρι τον θάνατό της και πολλοί λένε ότι ήταν εκείνος που της εμφύσησε κάποιες ακραίες πολιτικές απόψεις που την οδήγησαν κάμποσες φορές να πληρώσει πρόστιμο για υποκίνηση βίας λόγω ρατσιστικών δηλώσεών της.
Μόλις έμαθε ότι είναι έγκυος, η δήλωσή της «δεν είμαι μητέρα, ούτε θέλω να γίνω» προμήνυε το τι θα ακολουθούσε. Κι όπως ανέφερε μετά στην αυτοβιογραφία της, «κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν μια αγαπημένη φίλη πάνω στην οποία επρόκειτο να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου». Ζήτησε από τον γιατρό της να της κάνει έκτρωση, η οποία απαγορευόταν στη Γαλλία τότε, ζήτησε μορφίνη και η ίδια γρονθοκόπησε τον εαυτό της στο στομάχι για να αποβάλει. Αλλά, ο Νικολά-Ζακ Σαριέ γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1960. Αρνήθηκε να τον θηλάσει, έπεσε σε κατάθλιψη, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και όταν πήρε διαζύγιο, έδωσε την επιμέλεια στον Ζακ Σαριέ. Συνοπτικές διαδικασίες.
Από τις άβολες δηλώσεις της ήταν και αυτή όπου περιέγραψε την κοιλιά της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ως «καρκινικό όγκο» και ότι «θα προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλί παρά ένα παιδί». Δώδεκα χρόνων, ο γιος της εκδήλωσε την επιθυμία του να την επισκεφτεί, αλλά εκείνη τον γείωσε κανονικότατα λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να τον φιλοξενήσει διότι έχει να πάει σε μια εκδήλωση. Εκτοτε, ο γιος έκοψε κάθε σχέση μαζί της. Παντρεύτηκε και δεν την κάλεσε στον γάμο του, με την Μπαρντό να δηλώνει πικραμένη, ενώ έκανε δύο παιδιά τα οποία ποτέ δεν γνώρισαν τη διάσημη γιαγιά τους.
Και για να κλείσουμε γλυκά, το σπίτι της στο Σεν Τροπέ, η περίφημη βίλα «La Madrague», που είχε γίνει καταφύγιο αδέσποτων ζώων, το αγόρασε το 1958 για 24 εκατομμύρια φράγκα. Οπως είπε κι η ίδια, «έδωσα τα νιάτα και την ομορφιά μου στους άνδρες. Τώρα δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου σε ό,τι καλύτερο έχω, στα ζώα». Αιωνία της η κινηματογραφική μνήμη
