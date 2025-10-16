Μελ Γκίμπσον: Αντιδράσεις για την απόφασή του να αλλάξει το καστ για το σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού»
Μελ Γκίμπσον: Αντιδράσεις για την απόφασή του να αλλάξει το καστ για το σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού»
Όπως φαίνεται από τα σχόλια στα social media, οι θαυμαστές της της αρχικής ταινίας του 2004 θέλουν πίσω τους παλιούς πρωταγωνιστές
Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη σκηνοθεσία και το σενάριο με το σίκουελ «Η Ανάσταση του Χριστού», το οποίο αναμένεται να προκαλέσει έντονο διάλογο τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τις επιλογές του καστ. Η νέα παραγωγή φέρνει τον 36χρονο Φινλανδό ηθοποιό Jaakko Ohtonen στον ρόλο του Ιησού Χριστού και την επίσης 36χρονη Κουβανή Mariela Garriga στον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής, αντικαθιστώντας τους πρωταγωνιστές της αρχικής ταινίας του 2004, όπου τον Ιησού υποδύθηκε ο Τζιμ Καβίεζελ και τη Μαρία Μαγδαληνή η Μόνικα Μπελούτσι.
Η απόφαση του Μελ Γκίμπσον να μην επαναφέρει τον Τζιμ Καβίεζελ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους θαυμαστές, οι οποίοι χαρακτήρισαν την επιλογή «βλάσφημη» στα social media. Κάποιος σχολίασε στο Twitter: «Ο Καβίεζελ πρέπει να είναι συντετριμμένος. Μιλάει για αυτήν την ταινία από το 2012», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι θα χρησιμοποιούσαν τον Τζιμ και θα έκαναν CGI για να φαίνεται νεότερος».
Παράλληλα, άτομα κοντά στην παραγωγή εξηγούν στο Variety ότι η ανανέωση του καστ ήταν αναγκαία λόγω κόστους: «Έβγαζε νόημα να ξαναμοιράσουν όλους τους ρόλους της ταινίας. Θα έπρεπε να κάνουν όλο αυτό το CGI, όλη αυτή την ψηφιακή δουλειά, απο-γήρανση και τα λοιπά, που θα ήταν πολύ δαπανηρή».
Η επιλογή του Ohtonen στον ρόλο του Χριστού προκάλεσε επίσης συζητήσεις για την ιστορική ακρίβεια και τη διαφοροποίηση στο κάστινγκ. Κάποιοι αμφισβήτησαν την επιλογή ενός λευκού ηθοποιού για έναν άνδρα από τη Μέση Ανατολή πριν από 2.000 χρόνια. Ένας σχολίασε ειρωνικά: «Άρα απλώς θα συνεχίσουμε την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν λευκός. Lol, εντάξει Μελ».
Δείτε κάποια σχόλια
Η απόφαση για το νέο κάστινγκ φαίνεται να είναι πρόσφατη, καθώς τον Απρίλιο ο Τζιμ Καβίεζελ είχε αφήσει να εννοηθεί σε podcast ότι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στον ρόλο του. Η νέα ταινία, που διαδραματίζεται τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση, θα γυριστεί σε τοποθεσίες της νότιας Ιταλίας. Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, αλλά το σίκουελ θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, και το δεύτερο μέρος την Ημέρα της Αναλήψεως, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2027.
Η απόφαση του Μελ Γκίμπσον να μην επαναφέρει τον Τζιμ Καβίεζελ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους θαυμαστές, οι οποίοι χαρακτήρισαν την επιλογή «βλάσφημη» στα social media. Κάποιος σχολίασε στο Twitter: «Ο Καβίεζελ πρέπει να είναι συντετριμμένος. Μιλάει για αυτήν την ταινία από το 2012», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι θα χρησιμοποιούσαν τον Τζιμ και θα έκαναν CGI για να φαίνεται νεότερος».
'The Resurrection of the Christ,' Mel Gibson's 'Passion of the Christ' follow-up, has replaced Jim Caviezel as Jesus and Monica Bellucci as Mary Magdalene. Here's why. https://t.co/yFkTIElM8M— Entertainment Weekly (@EW) October 16, 2025
Η επιλογή του Ohtonen στον ρόλο του Χριστού προκάλεσε επίσης συζητήσεις για την ιστορική ακρίβεια και τη διαφοροποίηση στο κάστινγκ. Κάποιοι αμφισβήτησαν την επιλογή ενός λευκού ηθοποιού για έναν άνδρα από τη Μέση Ανατολή πριν από 2.000 χρόνια. Ένας σχολίασε ειρωνικά: «Άρα απλώς θα συνεχίσουμε την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν λευκός. Lol, εντάξει Μελ».
Δείτε κάποια σχόλια
Η απόφαση για το νέο κάστινγκ φαίνεται να είναι πρόσφατη, καθώς τον Απρίλιο ο Τζιμ Καβίεζελ είχε αφήσει να εννοηθεί σε podcast ότι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στον ρόλο του. Η νέα ταινία, που διαδραματίζεται τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση, θα γυριστεί σε τοποθεσίες της νότιας Ιταλίας. Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, αλλά το σίκουελ θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, και το δεύτερο μέρος την Ημέρα της Αναλήψεως, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2027.
Η παραγωγή πραγματοποιείται από τον Γκίμπσον σε συνεργασία με τον Μπρους Ντέιβι και την Icon Productions, σε συνεργασία με την Lionsgate, φέρνοντας ξανά στην οθόνη μια ιστορία που συνδέει τη θρησκεία με τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα