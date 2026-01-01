Μιμή Ντενίση: Το 2025 ήταν για εμένα μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, επιτυχίες, αλλά και εμπόδια

Το 2025κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό, αναφερόμενη σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, επιτυχίες αλλά και εμπόδια.Η ηθοποιός λίγο πριν υποδεχτεί το νέο έτος, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της, τόσο προσωπικές, όσο με την κόρη της και με άλλα αγαπημένα της πρόσωπα.Η Μιμή Ντενίση ανέφερε, ότι το 2025 ήταν μια απαιτητική αλλά γεμάτη εμπειρίες χρονιά, με δυσκολίες και επιτυχίες, που τη στήριξαν η οικογένεια, οι φίλοι της και η αγάπη του κόσμου. Παράλληλα, προέτρεψε τους ακολούθους της να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους και ευχήθηκε το 2026 να φέρει εκπλήρωση στόχων, χαρούμενες ειδήσεις και περισσότερη χαρά.Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός σημείωσε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της: «Το 2025 ήταν για εμένα μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Προσπάθειες, επιτυχίες, επιβραβεύσεις, εμπόδια, δυσκολίες, αναμονές ταξίδια, αλλά με στήριξη και αγάπη από την υπέροχη οικογένεια μου τους αληθινούς φίλους μου που είναι μια δεύτερη οικογένεια και όλους εσάς που άλλους γνωρίζω προσωπικά και άλλους από μακριά. Αγάπη! Όταν υπάρχει ειρήνη, υγεία, αγάπη όλα τα άλλα είναι δυνατά. Να ονειρεύεστε και να μην αφήνετε κανέναν να χαλάει τα όνειρα σας. Να μην λέτε ποτέ αυτό δεν γίνεται. Ελπίζω το 2026 να είναι μια χρονιά εκπλήρωσης των ονείρων μας και μια χρονιά με πιο χαρούμενες ειδήσεις. Καλή χρονιά σε όλους. Σας στέλνω την αγάπη μου και την ευχή να μην κοιτάτε τι σας λείπει, αλλά τι έχετε. Τα χρόνια φεύγουν τόσο γρήγορα και δεν αξίζει να περνάμε ούτε μια μέρα χωρίς χαρά».