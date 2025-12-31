Η Χάιντι Κλουμ συνεχίζει τις τόπλες εμφανίσεις σε παραλία της Καραϊβικής
Η Χάιντι Κλουμ συνεχίζει τις τόπλες εμφανίσεις σε παραλία της Καραϊβικής

Το πρώην μοντέλο κάνει διακοπές με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτζ

Ιωάννα Μαρίνου
Τις τόπλες εμφανίσεις στην Καραϊβική, όπου κάνει διακοπές με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς, συνεχίζει η Χάιντι Κλουμ.

Το πρώην μοντέλο απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε παραλία του St Barths μαζί με τον σύζυγό της, με τον φωτογραφικό φακό να τους καταγράφει σε ανέμελες στιγμές στη θάλασσα. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του μπάνιου του, με την Κλουμ να κάνει ηλιοθεραπεία και βουτιές χωρίς το επάνω μέρος του μαγιό της.

Η 52χρονη εμφανίστηκε στην παραλία φορώντας μόνο ένα μικροσκοπικό μπικίνι σε λευκό και κόκκινο χρώμα, καλύπτοντας μόνο το κάτω μέρος του σώματός της. Το σύνολό της συμπλήρωναν λευκά γυαλιά ηλίου και ένα διακριτικό ασημένιο κολιέ. Ο Κάουλιτς περπατούσε δίπλα της φορώντας animal print μαγιό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάιντι Κλουμ εμφανίζεται τόπλες στις παραλίες της Καραϊβικής. Την Παρασκευή είχε εντοπιστεί ξανά χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, αυτή τη φορά φορώντας καφέ μπικίνι. Σε φωτογραφίες από την ίδια εξόρμηση, η Κλουμ εμφανίζεται να πίνει μπίρα μέσα στη θάλασσα, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα το ζευγάρι αντάλλαζε φιλιά και αγκαλιές.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
