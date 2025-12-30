Το οικογενειακό δείπνο του Ροντ Στιούαρτ στο Λονδίνο - Δείτε φωτογραφίες
Το οικογενειακό δείπνο του Ροντ Στιούαρτ στο Λονδίνο - Δείτε φωτογραφίες
Ο 80χρονος τραγουδιστής υποδέχτηκε τη σύζυγό του και τα παιδιά του για εορταστικό δείπνο στο ιστορικό ξενοδοχείο Ριτζ
Σε εορταστικό δείπνο στο ιστορικό ξενοδοχείο Ριτζ του Λονδίνου υποδέχτηκε την οικογένειά του ο Ροντ Στιούαρτ, μέσα στις ημέρες των εορτών. Ο τραγουδιστής εθεάθη ευδιάθετος, με τη σύζυγό του Πένι Λάνκαστερ στο πλευρό του και τα παιδιά του να συμμετέχουν στην οικογενειακή έξοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της βρετανικής πρωτεύουσας.
Ο 80χρονος Στιούαρτ έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά από τις σχέσεις και τους γάμους του. Με την Πένι Λάνκαστερ απέκτησε δύο γιους, τον Άλαστερ (γεννημένο το 2005) και τον Έιντεν (γεννημένο το 2011). Από τον πρώτο του γάμο με την Άλνα Χάμιλτον απέκτησε την Κίμπερλι (1979) και τον Σον (1980). Από τη σχέση του με το μοντέλο Κέλι Έμπεργκ απέκτησε τη Ρούμπι (1987). Με τη Ρέιτσελ Χάντερ απέκτησε τη Ρενέ (1992) και τον Λίαμ (1994). Από τη σχέση του με τη Σουζάνα Μπόφι απέκτησε τη Σάρα (1963), την οποία έδωσε για υιοθεσία λίγο μετά τη γέννησή της, ενώ με τη σύντροφό του Μπρίτανι Στιούαρτ απέκτησε την Ντελκίλα (2001).
Φωτογραφίες: justinpalmer_ldn / SplashNews.com / Splash / Profimedia
