Μοtor Oil: Το deal με τους Ελβετούς που φέρνει αμερικανικό LNG στην Κόρινθο
Η επταετής συμφωνία με τη Mercuria, οι συζητήσεις για μετοχικές αλλαγές και η προοπτική περιφερειακού ρόλου στην αγορά φυσικού αερίου

Η πρώτη ουσιαστική εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο το στάσιμο project της Διώρυγα Gas στην Κόρινθο έρχεται μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) της Motor Oil με την ελβετική Mercuria, έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς traders ενέργειας.

Μολονότι δεν συνιστά δεσμευτική εμπορική συμφωνία, το MoU που ανακοινώθηκε χθες αντιμετωπίζεται από την αγορά ως η πρώτη απτή εμπορική κίνηση επταετούς διάρκειας για δέσμευση δυναμικότητας επαναεριοποίησης που δίνει προοπτική στο FSRU της Κορίνθου, ένα έργο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον «πάγο».

Μέσα από αυτή τη συμφωνία, η Διώρυγα Gas επαναφέρει την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης στο ενεργειακό κάδρο ως υποδομή με δυνητικό ρόλο όχι μόνο στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, αλλά και στη διακίνηση LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εφόσον ξεπεραστούν τα ανοιχτά μέτωπα που αφορούν τη χρηματοδότηση, την εμπορική βιωσιμότητα και τη συνολική ωρίμανση του project.

Την ίδια ώρα, η Motor Oil δεν έχει κρύψει ότι βρίσκεται σε παράλληλες επαφές με συμμετέχοντες της διεθνούς αγοράς LNG για πιθανές μετοχικές συνεργασίες, επιδιώκοντας να ενισχύσει το επενδυτικό σχήμα και να χτίσει πιο σταθερή εμπορική βάση γύρω από το έργο.

Με αυτά τα δεδομένα, η συμφωνία με τη Mercuria λειτουργεί ως το πρώτο ουσιαστικό σήμα επανενεργοποίησης ενός project που φιλοδοξεί να επανατοποθετήσει την Κόρινθο στον χάρτη των περιφερειακών ενεργειακών υποδομών.

