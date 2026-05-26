Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό μετά από διασκέδαση σε beach bar στην Κρήτη
Η Γαλλίδα που κάνει διακοπές στην Κρήτη υπέδειξε έναν 39χρονο εργαζόμενο του μπαρ - «Έγιναν όλα με τη συναίνεσή της» υποστηρίζει ο ίδιος

Την καταγγελία μιας 36χρονης Γαλλίδας που είπε ότι έπεσε θύμα βιασμού τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Καντάνου στην Κρήτη εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr , η 36χρονη, η οποία βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές, διασκέδαζε σε beach bar της περιοχής και, όπως φέρεται να ανέφερε, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η ίδια κατήγγειλε ότι είχε ερωτική επαφή με 39χρονο Αλβανό εργαζόμενο στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν ήταν σε θέση να συναινέσει, λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

Το απόγευμα της Κυριακής η 36χρονη προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου και υπέβαλε επίσημη καταγγελία σε βάρος του 39χρονου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του 39χρονου με τον ίδιο να υποστηρίζει πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της 36χρονης.
