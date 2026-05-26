Ανακάμπτουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στον Ιράν, παραμένει κάτω από τα $100 το Brent
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν και οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης διατηρούν την ένταση στις αγορές ενέργειας.
Ειδικότερα, το Brent κινούνταν το πρωί στο επίπεδο των 98,1 δολαρίων ανά βαρέλι (+0,94%) και το αμερικανικό αργό WTI στα 91,5 δολάρια (+0,66%).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που θεωρούνταν ύποπτα για ανάπτυξη ναρκών στη νότια περιοχή του Ιράν.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων και συμφερόντων στην περιοχή.
Οι δύο πλευρές συζητούν πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να επεκτείνει την εκεχειρία για περίπου δύο μήνες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον φέρεται διατεθειμένη να άρει προσωρινά τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν θα επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερα κατά περισσότερο από 10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα καθώς οι αγορές συνεχίζουν να ποντάρουν σε πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.
Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–ΙράνΤην ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται θετικά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν αποκλείονται νέες επιθέσεις εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν.
Οι αγορές ποντάρουν σε πιθανή αποκλιμάκωση
