Η Μπιγιονσέ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
Η Μπιγιονσέ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Σύμφωνα με το Forbes η περιουσία της ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, χάρη στην επιτυχία του άλμπουμ Cowboy Carter και του The Renaissance World Tour

Η Μπιγιονσέ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
Στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μπήκε η Μπιγιονσέ σύμφωνα με το Forbes.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου το Forbes ανακοίνωσε ότι η περιουσία της διάσημης τραγουδίστριας έχει πλέον ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, χάρη στην επιτυχία του Cowboy Carter και της περιοδείας The Renaissance World Tour. Πρόκειται για τον πέμπτο μουσικό που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Και ενώ ορισμένοι διάσημοι αύξησαν την καθαρή τους αξία μέσω επενδύσεων, καταναλωτικών προϊόντων και startups, όπως ο Ράιαν Ρέινολντς, ο Άστον Κούτσερ και η Κιμ Καρντάσιαν, η αξία της Μπιγιονσέ συνδέεται στενά με τη μουσική της, την οποία σχεδόν απόλυτα ελέγχει.

Υπό αυτή την έννοια, η 44χρονη σταρ εντάσσεται σε μια ιδιαίτερα «κλειστή» ομάδα καλλιτεχνών που έχουν «σπάσει» το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στην οποία περιλαμβάνονται ο σύζυγός της, ο Jay-Z, καθώς και η Τέιλορ Σουίφτ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Ριάνα (χάρη στην εταιρεία της Fenty).

Στους δισεκατομμυριούχους καλλιτέχνες περιλαμβάνονται επίσης οι Τζέρι Σάινφελντ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Ντικ Γουλφ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τάιλερ Πέρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τάιγκερ Γουντς, Όπρα Γουίνφρεϊ, Πίτερ Τζάκσον, Μάτζικ Τζόνσον και Τζορτζ Λούκας.

Ωστόσο, παρότι η «τάξη» των διάσημων δισεκατομμυριούχων τα πηγαίνει καλά, σχεδόν όλοι μόλις και μετά βίας έχουν περάσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου, με τον Σπίλμπεργκ να προηγείται με πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε σύγκριση με τους τεχνολογικούς τιτάνες όπως ο Έλον Μασκ, ο Λάρι Έλισον, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ο Τζεφ Μπέζος, αυτά μοιάζουν με «ψιλά».
