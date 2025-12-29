Η Μπιγιονσέ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Σύμφωνα με το Forbes η περιουσία της ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, χάρη στην επιτυχία του άλμπουμ Cowboy Carter και του The Renaissance World Tour