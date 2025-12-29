Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε ότι οι πρώτες της ερωτικές εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια
Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε ότι οι πρώτες της ερωτικές εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια
Είχα φιλήσει κορίτσια και αγόρια, αλλά δεν ήμουν ιδιαίτερα ώριμη προς καμία κατεύθυνση, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Μια αποκάλυψη για την ερωτική της ζωή έκανε η Κέιτ Γουίνσλετ, δηλώνοντας πως οι πρώτες εμπειρίες της ως έφηβη ήταν με άτομα του ίδιου φύλου.
Στο επεισόδιο της 24ης Δεκεμβρίου του podcast «Team Deakins», η 50χρονη σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε στον ρόλο της στο «Heavenly Creatures» —την ταινία όπου πρωταγωνιστούν η ίδια και η Μέλανι Λίνσκι ως δύο έφηβες που της συνδέει μια φιλία με στοιχεία εμμονής.
Μιλώντας για το συγκεκριμένο φιλμ, η Γουίνσλετ μοιράστηκε ότι το δέσιμο που είχε με γυναίκες στην εφηβεία της τη βοήθησε να εμπνευστεί την «πραγματικά έντονη σύνδεση» ανάμεσα στον χαρακτήρα της και σε εκείνον της Λίνσκι.
«Θα μοιραστώ κάτι που δεν έχω μοιραστεί ποτέ πριν. Κάποιες από τις πρώτες ερωτικές εμπειρίες μου, ως νεαρή έφηβη, ήταν στην πραγματικότητα με κορίτσια. Είχα φιλήσει μερικά κορίτσια και είχα φιλήσει και μερικά αγόρια, αλλά δεν ήμουν ιδιαίτερα “ώριμη” προς καμία κατεύθυνση», αποκάλυψε.
«Σε εκείνη τη φάση της ζωής μου, σίγουρα ήμουν περίεργη και νομίζω ότι υπήρχε κάτι στην πραγματικά έντονη σύνδεση που είχαν αυτές οι δύο γυναίκες, το οποίο καταλάβαινα σε βάθος», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Με ρούφηξε αμέσως η δίνη αυτού του κόσμου στον οποίο ζούσαν και που, προφανώς, κατέληξε να γίνει τρομακτικά καταστροφικός και για τις δύο. Είχαν τεράστιες ανασφάλειες και ευαλωτότητα», κατέληξε η ηθοποιός.
Η ταινία «Heavenly Creatures», που κυκλοφόρησε το 1994 και σκηνοθετήθηκε από τον Πίτερ Τζάκσον, ήταν εκείνη που ανέδειξε την Κέιτ Γουίνσλετ πριν ακολουθήσει οι συμμετοχή της σε άλλα μεγάλα πρότζεκτ, όπως το «Λογική και Ευαισθησία» και «Τιτανικός».
