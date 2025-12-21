Κέιτ Γουίνσλετ για το body shaming που βίωσε στη δραματική σχολή: Μου έλεγαν ότι θα κάνω καριέρα μόνο ως το «χοντρό κορίτσι»
Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που πραγματικά μετανιώνω, πρόσθεσε η ηθοποιός
Το σχόλιο που της έκανε ο καθηγητής της στη δραματική σχολή σχετικά με τα κιλά της αποκάλυψε η Κέιτ Γουίνσλετ, εξηγώντας πως ξυπνούσε πανικόβλητη και αναρωτιόταν εάν έδειχνε «χοντρή», όπως επίσης ότι απέκτησε προβλήματα με το φαγητό και την εικόνα του σώματός της στην πορεία.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Desert Island Discs του Radio 4 και δήλωσε πως το σχόλιο αυτό διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον εαυτό της ως νεαρή ηθοποιό για τα επόμενα χρόνια της ζωής της.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, της είχαν πει πως θα μπορούσε να κάνει καριέρα «αν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί με τους ρόλους του “χοντρού κοριτσιού”». Μιλώντας στην εκπομπή, ωστόσο, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε με τώρα».
Παρόλα αυτά, η 49χρονη παραδέχτηκε ότι τα λόγια αυτά την πλήγωσαν βαθιά: «Δεν φιλοδοξούσα ποτέ να παίξω πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήμουν απλώς η Κέιτ από το Ρέντινγκ. Δεν μου έστελναν κινηματογραφικά σενάρια».
Η Κέιτ Γουίνσλετ ανέφερε, επίσης πως από τα 15 έως τα 19 της χρόνια έκανε διαρκώς δίαιτες, φτάνοντας στο σημείο να τρώει ελάχιστα: «Δεν ήταν υγιές», είπε. «Ξυπνούσα πανικόβλητη αναρωτώμενη αν δείχνω χοντρή. Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που πραγματικά μετανιώνω», τόνισε ακόμη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kate Winslet reveals she was shamed by her childhood drama teacher for her weight: Hollywood star was told she would succeed as long as she stuck to 'fat girl parts' https://t.co/Em4LB2Q8j2— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 20, 2025
