Ζευγάρι παντρεύτηκε στο Περιστέρι και δίπλα στην εκκλησία είχε συναυλία η Ρία Ελληνίδου, δείτε βίντεο
Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου, αναγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok
Η ημέρα του γάμου ενός ζευγαριού που παντρεύτηκε στο Περιστέρι συνοδεύοταν υπό τους ήχους της Ρίας Ελληνίδου, καθώς δίπλα στην εκκλησία όπου τελέστηκε το μυστήριο, η τραγουδίστρια έκανε συναυλία.
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας και συνέπεσε με τη ζωντανή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου στην πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφεται η στιγμή που το ζευγάρι έβγαινε από την εκκλησία, ενώ παράλληλα ακουγόταν η Ρία Ελληνίδα να ερμηνεύει. Στο απόσπασμα διακρίνεται μάλιστα, ο κόσμος που παρακολουθούσε τη συναυλία να βρίσκεται πολύ κοντά με τους καλεσμένους του γάμου. «Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου» έγραψε το πρόσωπο που κοινοποίησε το συγκεκριμένο βίντεο και πρόσθεσε για τους νεόνυμφους «να ζήσετε παιδιά».
@theanoseirli
Να ζήσετε παιδιά!!!! #weddingday #moment #love #ριαελληνιδου♬ πρωτότυπος ήχος - Theano Seirli
