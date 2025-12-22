Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα σε εμφάνισή της και η αντίδραση της τραγουδίστριας
GALA
Ρία Ελληνίδου ΑΠΟΕΛ Συνθήματα

Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα σε εμφάνισή της και η αντίδραση της τραγουδίστριας

Φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ φώναξαν ένα σύνθημα σε live εμφάνιση της τραγουδίστριας στην Κύπρο

Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα σε εμφάνισή της και η αντίδραση της τραγουδίστριας
Στέλλα Μούτσιου
Ένα σεξιστικό σύνθημα άρχισαν να φωνάζουν κάποιοι θαμώνες νυχτερινού κέντρου στο οποίο εμφανίστηκε η Ρία Ελληνίδου πριν από μερικές ημέρες, φέρνοντας τη σε αμηχανία.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κύπρο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και εμφανίστηκε στο live της με  ένα κασκόλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα φίλαθλοι του κυπριακού συλλόγου που βρίσκονταν στο μαγαζί να άρχισουν να της φωνάζουν:  «Ρία μου.... α για πάντα ΑΠΟΕΛΑΡΑ».

Η Ρία Ελληνίδου φάνηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να νιώθει αμήχανα με το σύνθημα, αλλά αρκέστηκε στο να χαμογελάσει, συνεχίζοντας να ερμηνεύει τα τραγούδια της.

Δείτε το βίντεο

Ρία Ελληνίδου
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης