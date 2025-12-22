Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα σε εμφάνισή της και η αντίδραση της τραγουδίστριας
Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα σε εμφάνισή της και η αντίδραση της τραγουδίστριας
Φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ φώναξαν ένα σύνθημα σε live εμφάνιση της τραγουδίστριας στην Κύπρο
Ένα σεξιστικό σύνθημα άρχισαν να φωνάζουν κάποιοι θαμώνες νυχτερινού κέντρου στο οποίο εμφανίστηκε η Ρία Ελληνίδου πριν από μερικές ημέρες, φέρνοντας τη σε αμηχανία.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κύπρο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και εμφανίστηκε στο live της με ένα κασκόλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα φίλαθλοι του κυπριακού συλλόγου που βρίσκονταν στο μαγαζί να άρχισουν να της φωνάζουν: «Ρία μου.... α για πάντα ΑΠΟΕΛΑΡΑ».
Η Ρία Ελληνίδου φάνηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να νιώθει αμήχανα με το σύνθημα, αλλά αρκέστηκε στο να χαμογελάσει, συνεχίζοντας να ερμηνεύει τα τραγούδια της.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κύπρο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και εμφανίστηκε στο live της με ένα κασκόλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα φίλαθλοι του κυπριακού συλλόγου που βρίσκονταν στο μαγαζί να άρχισουν να της φωνάζουν: «Ρία μου.... α για πάντα ΑΠΟΕΛΑΡΑ».
Η Ρία Ελληνίδου φάνηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να νιώθει αμήχανα με το σύνθημα, αλλά αρκέστηκε στο να χαμογελάσει, συνεχίζοντας να ερμηνεύει τα τραγούδια της.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα