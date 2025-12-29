Φάνης Μουρατίδης: Μιλάγαμε με τον Μόργκαν Φρίμαν με βιντεοκλήση και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο
Φάνης Μουρατίδης: Μιλάγαμε με τον Μόργκαν Φρίμαν με βιντεοκλήση και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο
Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως, δήλωσε ο ηθοποιός για τη συνομιλία τους
Την επικοινωνία που είχε με τον Μόργκαν Φρίμαν μέσω βιντεοκλήσης μοιράστηκε Φάνης Μουρατίδης, εξηγώντας πώς αυτή εξελίχθηκε σε ένα άβολο περιστατικό μέσω της παρέμβασης του γιου του.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Χολιγουντιανό σταρ μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται». Ο Φάνης Μουρατίδης δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν, ο οποίος μάλιστα είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για το «Maestro» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Φάνης Μουρατίδης. Η συζήτηση ωστόσο πήρε απρόσμενη τροπή όταν παρενέβη ένας από τους γιους του Έλληνα ηθοποιού.
«Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν. Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως», περιέγραψε αρχικά ο ηθοποιός. Στη συνέχεια εξήγησε πως, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ο διάσημος ηθοποιός του ζήτησε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του. «Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιo είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος “πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου” και του τραγούδησα το Happy Birthday».
Την ίδια στιγμή, ο γιος του Φάνη Μουρατίδη άκουσε τη συζήτηση και αντέδρασε: «Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”». Ο Φάνης Μουρατίδης τον κάλεσε να μπει στη βιντεοκλήση, χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε. Όπως είπε: «Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο, αυτή η εικόνα είναι μαγική, βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, “ωχ, ο Μόργκαν”».
Μόργκαν Φρίμαν για Maestro: Η σειρά είναι ένα αριστούργημα
Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Μόργκαν Φρίμαν αποθέωσε το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με ανάρτησή του στο Instagram. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ηθοποιός δήλωσε τον θαυμασμό του τόσο για τη σειρά όσο και για τους Παξούς, καλώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς του φίλους να την παρακολουθήσουν.
Πιο αναλυτικά, ο Φρίμαν προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Αν δεν είχατε την ευχαρίστηση να παρακολουθήσετε το Maestro in Blue, χάνετε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με φόντο τους Παξούς που κόβουν την ανάσα -ένα μικρό ελληνικό νησί που είναι κοντά στην καρδιά μου- αυτή η σειρά είναι ένα αριστούργημα. Σημειώστε τα ημερολόγιά σας, φίλοι μου. Η τρίτη και τελευταία σεζόν φτάνει στο Netflix, στις 28 Δεκεμβρίου. Μην το χάσετε».
