Φάνης Μουρατίδης: Μιλάγαμε με τον Μόργκαν Φρίμαν με βιντεοκλήση και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο

Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο, αυτή η εικόνα είναι μαγική, βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, “ωχ, ο ΜόργκανΤον Δεκέμβριο του 2024, οΟ διεθνώς αναγνωρισμένος ηθοποιός δήλωσε τον θαυμασμό του τόσο για τη σειρά όσο και για τους Παξούς, καλώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς του φίλους να την παρακολουθήσουν.Πιο αναλυτικά, ο Φρίμαν προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Αν δεν είχατε την ευχαρίστηση να παρακολουθήσετε το Maestro in Blue, χάνετε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με φόντο τους Παξούς που κόβουν την ανάσα -ένα μικρό ελληνικό νησί που είναι κοντά στην καρδιά μου- αυτή η σειρά είναι ένα αριστούργημα. Σημειώστε τα ημερολόγιά σας, φίλοι μου. Η τρίτη και τελευταία σεζόν φτάνει στο Netflix, στις 28 Δεκεμβρίου. Μην το χάσετε».: Shutterstock