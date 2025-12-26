Η Σοφία Καρβέλα πέρασε τα Χριστούγεννα με τα παιδιά της και τον Θανάση Πανουργιά: Δείτε φωτογραφίες
Όλη η οικογένεια γιόρτασε σε τραπέζι με φίλους

Με τα παιδιά της και τον Θανάση Πανουργιά πέρασε τα Χριστούγεννα η Σοφία Καρβέλα και δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες από την ημέρα τους.

Οι τέσσερίς τους βρέθηκαν σε φιλικό σπίτι για να γιορτάσουν και πόζαραν όλοι μαζί στην κάμερα, ο ένας δίπλα στον άλλο, χαμογελώντας. Η Σοφία Καρβέλα φωτογραφήθηκε και μόνη της με τους δύο γιους της, αγκαλιά, στην είσοδο του σπιτιού.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Σοφία Καρβέλα και ο Θανάσης Πανουργιάς παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Απρίλιο του 2015 στη Νέα Υόρκη, σε μια λιτή τελετή με λίγους φίλους, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2022 η ίδια επιβεβαίωσε δημόσια πως πήραν διαζύγιο.
