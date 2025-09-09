Σοφία Καρβέλα: 17 χρόνια νηφάλια, η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη
Σοφία Καρβέλα: 17 χρόνια νηφάλια, η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη
Η ζωή είναι πιο «φωτεινή», άξιζε να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια, τόνισε η σχεδιάστρια
Δεκαεφτά χρόνια νηφαλιότητας συμπλήρωσε η Σοφία Καρβέλα και προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το γιορτάσει. Μέσα από ένα Instagram story, η σχεδιάστρια θυμήθηκε πως σαν σήμερα, το 2008, πήγαινε σε κέντρο αποτοξίνωσης, αναζητώντας βοήθεια για την «ασταθή ψυχική της κατάσταση». Πλέον, όπως ανέφερε η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, νιώθει ευγνώμων για όσα έχει στη ζωή της, αλλά και για όσα έχει χάσει.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή της: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό».
Στη συνέχεια του κειμένου, η Σοφία Καρβέλα εξομολογήθηκε πως τώρα πια η ζωή της έχει περισσότερο «φως». «Τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα. Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πια καθαρίζεται όσο περνά ο χρόνος, και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη. Σκέφτομαι σήμερα όλους όσους ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», κατέληξε.
