Η Μαντόνα φόρεσε κορσέ και ζαρτιέρες και ρωτάει «ο Άγιος Βασίλης θέλει να μάθει αν ήσουν καλός ή κακός», δείτε φωτογραφίες
«Καλά Χριστούγεννα σε όλους» ευχήθηκε η βασίλισσα της ποπ
Κάθε ευκαιρία για να προκαλέσει αξιοποιεί η Μαντόνα, όπως προκύπτει από την ανάρτησή της το βράδυ της Τρίτης.
Με αφορμή τα Χριστούγεννα η βασίλισσα της ποπ φόρεσε, μεταξύ άλλων, έναν λευκό κορσέ με ασφυκτικό ντεκολτέ και αντίστοιχου χρώματος ζαρτιέρες για να ρωτήσει: «Ο Άγιος Βασιλης θέλει να μάθει: Ήσουν καλός ή κακός;».
Σε άλλα καρέ η Μαντόνα ποζάρει υπαινικτικά με δεμένα μάτια από τον «Άγιο Βασίλη» αλλά και με ένα μαύρο κορμάκι ενώ είναι τυλιγμένη με λαμπάκια.
Για το τέλος, δε, του άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram, η Μαντόνα φύλαξε μια φωτογραφία της να κρατάει τα οπίσθιά της μπροστά στον ημίγυμνο Άγιο Βασίλη.
Δείτε την ανάρτηση της Μαντόνα
