Τζένη Οικονόμου: Είχα ένα δύσκολο διαζύγιο με εντάσεις και συγκρούσεις, προσπαθούσα το παιδί να είναι έξω από αυτά και τα κατάφερα
Χώρισα όταν το παιδί μου ήταν πέντε ετών, πρόσθεσε η ηθοποιός
«Δύσκολο» χαρακτήρισε το διαζύγιο που είχε η Τζένη Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι κύριο μέλημά της ήταν να προστατεύσει την κόρη της, που τότε ήταν πέντε ετών, από τις εντάσεις και τις συγκρούσεις. Ο χωρισμός της από τον πρώην σύζυγό της συνοδεύτηκε από την παρουσία τους στις δικαστικές αίθουσες. Πλέον όμως, τόνισε η ηθοποιός, οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί.
Πιο αναλυτικά, η Τζένη Οικονόμου είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου: «Είχα ένα δύσκολο διαζύγιο. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Έχω ένα υπέροχο πλάσμα, την κόρη μου, δεν την αλλάζω με τίποτα. Με τις διατροφές δεν ήταν εύκολα, υπήρχαν δικαστήρια, συγκρούσεις, εντάσεις. Δυστυχώς… Προσπαθούσα το παιδί να είναι έξω από αυτά και τα κατάφερα. Χώρισα όταν το παιδί μου ήταν πέντε ετών και το μεγάλωσα μόνη μου. Βεβαία είχα και τους γονείς μου που βοήθησαν την κατάσταση».
Στην ίδια συνέντευξη η Τζένη Οικονόμου ρωτήθηκε και για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, διευκρινίζοντας ότι δεν ενοχλείται όταν δέχεται σχετικές ερωτήσεις. Όπως ανέφερε όμως, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο να ειπωθεί. «Δεν με ενοχλεί να με ρωτούν για τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο αλλά από ένα σημείο και μετά τα έχουμε εξαντλήσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καινούργιο να δηλώσουμε», σημείωσε.
