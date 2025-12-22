Πέθανε η πρώτη σύζυγος και παιδικός έρωτας του Τσακ Νόρις: Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γράφει ο ηθοποιός
GALA
Τσακ Νόρις Νταϊάν Χολέτσεκ

Πέθανε η πρώτη σύζυγος και παιδικός έρωτας του Τσακ Νόρις: Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γράφει ο ηθοποιός

Η Νταϊάν Χολέτσεκ έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με την άνοια

Πέθανε η πρώτη σύζυγος και παιδικός έρωτας του Τσακ Νόρις: Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γράφει ο ηθοποιός
Άννα Νταλλαρή
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Νταϊάν Χολέτσεκ, πρώτη σύζυγος και παιδικός έρωτας του Τσακ Νόρις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γιος τους, Μάικ Νόρις, η Χολέτσεκ πέθανε ήρεμα στο σπίτι της στο Τέξας, έπειτα από πολυετή μάχη με την άνοια.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η σπουδαιότερη μαμά. Ήμασταν πολύ τυχεροί που την είχαμε», δήλωσε ο Μάικ Νόρις στο TMZ.

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο ίδιος ο Τσακ Νόρις, τονίζοντας τη σημασία που είχε στη ζωή του: «Η Νταϊάν ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Ήταν καλοσυνάτη, έξυπνη και έζησε τη ζωή της στο έπακρο. Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν επίσης μια στοργική και αφοσιωμένη μητέρα για τους γιους μας, τον Μάικ και τον Έρικ, που ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια της». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ακόμα κι όταν οι ζωές μας πήραν διαφορετικούς δρόμους, συνεχίσαμε να νοιαζόμαστε βαθιά ο ένας για τον άλλον και θα κρατώ για πάντα τις αναμνήσεις που χτίσαμε μαζί».

Η Νταϊάν Χολέτσεκ γνώρισε τον Τσακ Νόρις στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν ήταν και οι δύο μαθητές στο Τόρανς της Καλιφόρνια. Παντρεύτηκαν το 1958, σε ηλικία μόλις 18 και 17 ετών αντίστοιχα.

Απέκτησαν δύο γιους, τον Μάικ και τον Έρικ Νόρις. Ο γάμος τους δοκιμάστηκε σοβαρά το 1963, όταν ο Τσακ Νόρις είχε εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, από την οποία γεννήθηκε η κόρη του, Ντίνα. Καθώς η καριέρα του Τσακ Νόρις απογειωνόταν στο Χόλιγουντ, η Νταϊάν Χολέτσεκ έκανε μερικές εμφανίσεις στο πλευρό του σε επίσημες εκδηλώσεις, ωστόσο προτίμησε να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ύστερα από τρεις δεκαετίες γάμου, το ζευγάρι χώρισε το 1988, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται το 1989. Ο Τσακ Νόρις παντρεύτηκε ξανά το 1998 την Τζίνα Ο’Κέλι, με την οποία απέκτησε δίδυμα παιδιά το 2001.

Φωτογραφία άρθρου:  Ron Galella, Ltd/Ron Galella Collection via Getty Images
Άννα Νταλλαρή

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης