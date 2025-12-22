Πέθανε η πρώτη σύζυγος και παιδικός έρωτας του Τσακ Νόρις: Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γράφει ο ηθοποιός

Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Νταϊάν Χολέτσεκ έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με την άνοια
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Νταϊάν Χολέτσεκ, πρώτη σύζυγος και παιδικός έρωτας του Τσακ Νόρις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γιος τους, Μάικ Νόρις, η Χολέτσεκ πέθανε ήρεμα στο σπίτι της στο Τέξας, έπειτα από πολυετή μάχη με την άνοια.
«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η σπουδαιότερη μαμά. Ήμασταν πολύ τυχεροί που την είχαμε», δήλωσε ο Μάικ Νόρις στο TMZ.
Τη θλίψη του εξέφρασε και ο ίδιος ο Τσακ Νόρις, τονίζοντας τη σημασία που είχε στη ζωή του: «Η Νταϊάν ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Ήταν καλοσυνάτη, έξυπνη και έζησε τη ζωή της στο έπακρο. Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν επίσης μια στοργική και αφοσιωμένη μητέρα για τους γιους μας, τον Μάικ και τον Έρικ, που ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια της». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ακόμα κι όταν οι ζωές μας πήραν διαφορετικούς δρόμους, συνεχίσαμε να νοιαζόμαστε βαθιά ο ένας για τον άλλον και θα κρατώ για πάντα τις αναμνήσεις που χτίσαμε μαζί».
Η Νταϊάν Χολέτσεκ γνώρισε τον Τσακ Νόρις στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν ήταν και οι δύο μαθητές στο Τόρανς της Καλιφόρνια. Παντρεύτηκαν το 1958, σε ηλικία μόλις 18 και 17 ετών αντίστοιχα.
Απέκτησαν δύο γιους, τον Μάικ και τον Έρικ Νόρις. Ο γάμος τους δοκιμάστηκε σοβαρά το 1963, όταν ο Τσακ Νόρις είχε εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, από την οποία γεννήθηκε η κόρη του, Ντίνα. Καθώς η καριέρα του Τσακ Νόρις απογειωνόταν στο Χόλιγουντ, η Νταϊάν Χολέτσεκ έκανε μερικές εμφανίσεις στο πλευρό του σε επίσημες εκδηλώσεις, ωστόσο προτίμησε να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ύστερα από τρεις δεκαετίες γάμου, το ζευγάρι χώρισε το 1988, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται το 1989. Ο Τσακ Νόρις παντρεύτηκε ξανά το 1998 την Τζίνα Ο’Κέλι, με την οποία απέκτησε δίδυμα παιδιά το 2001.
Φωτογραφία άρθρου: Ron Galella, Ltd/Ron Galella Collection via Getty Images
Chuck Norris’ ex-wife — and high school sweetheart — Dianne Holechek dead at 84 https://t.co/IOiqDwU7nK pic.twitter.com/HsLpZXDJ8y— New York Post (@nypost) December 22, 2025
