H Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα κάνει ξανά botox
Η 46χρονη τηλεπερσόνα δήλωσε ότι έχει τέσσερα χρόνια να προχωρήσει σε σχετική ενέσιμη θεραπεία για πιο νεανική όψη
Τον λόγο που δεν θα κάνει ξανά botox αποκάλυψε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, τονίζοντας ότι έχει τέσσερα χρόνια να υποβληθεί σε σχετική ενέσιμη θεραπεία.
Η 46χρονη τηλεπερσόνα εξήγησε σε νέο επεισόδιο του «The Kardashians» πως δεν σκοπεύει να επέμβει ξανά με ενέσεις στο πρόσωπό της προκειμένου να έχει μία πιο νεανική όψη, ενώ πρόσθεσε πως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που υποβλήθηκε σε μη επεμβατική θεραπεία.
Η αιτιολόγηση, όπως παρουσιάστηκε σε συζήτηση με τις αδερφές της, δεν είχε να κάνει με την επιλογή «φυσικής γήρανσης», αλλά με μια πιο πνευματική προσέγγιση. «Δεν έχω κάνει botox εδώ και τέσσερα χρόνια για να κρατήσω ανοιχτό το τρίτο μου μάτι», είπε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή τη βοηθά στη «διαίσθησή» της.
Η τοποθέτησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία τη ρώτησε: «Γιατί με κοιτάς όταν το λες αυτό;». Χωρίς να μπει σε περαιτέρω εξήγηση, η Κόρτνεϊ επανέλαβε ξεκάθαρα τη θέση της: «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ».
Η συζήτηση για αισθητικές παρεμβάσεις στην οικογένεια επανέρχεται συχνά στη σειρά, με την Κρις Τζένερ να έχει αστειευτεί σε προηγούμενο επεισόδιο: «Η μύτη μου είναι μάλλον το μόνο πράγμα στο πρόσωπό μου που είναι αληθινό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kourtney Kardashian reveals the wild reason she’ll never get Botox again https://t.co/gRcprRgEW2 pic.twitter.com/ltZeSoHfbY— Page Six (@PageSix) December 18, 2025
