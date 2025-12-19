H Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα κάνει ξανά botox

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν , τονίζοντας ότι έχει τέσσερα χρόνια να υποβληθεί σε σχετική ενέσιμη θεραπεία.

πως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που υποβλήθηκε σε μη επεμβατική θεραπεία.

botox

Καρντάσιαν

Τον λόγο που δεν θα κάνει ξανά botox αποκάλυψε ηΗ 46χρονη τηλεπερσόνα εξήγησε σε νέο επεισόδιο του «The Kardashians» πως δεν σκοπεύει να επέμβει ξανά με ενέσεις στο πρόσωπό της προκειμένου να έχει μία πιο νεανική όψη, ενώ πρόσθεσεΗ αιτιολόγηση, όπως παρουσιάστηκε σε συζήτηση με τις αδερφές της, δεν είχε να κάνει με την επιλογή «φυσικής γήρανσης», αλλά με μια πιο πνευματική προσέγγιση. «Δεν έχω κάνειεδώ και τέσσερα χρόνια για να κρατήσω ανοιχτό το τρίτο μου μάτι», είπε η, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή τη βοηθά στη «διαίσθησή» της.Η τοποθέτησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία τη ρώτησε: «Γιατί με κοιτάς όταν το λες αυτό;». Χωρίς να μπει σε περαιτέρω εξήγηση, η Κόρτνεϊ επανέλαβε ξεκάθαρα τη θέση της: «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ».Η συζήτηση για αισθητικές παρεμβάσεις στην οικογένεια επανέρχεται συχνά στη σειρά, με την Κρις Τζένερ να έχει αστειευτεί σε προηγούμενο επεισόδιο: «Η μύτη μου είναι μάλλον το μόνο πράγμα στο πρόσωπό μου που είναι αληθινό».: Shutterstock